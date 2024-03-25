Milyonları ilgilendiriyor... Emekliye seyyanen zam yapılacak mı? AKP'den açıklama geldi

Yayınlanma: 25.03.2024 - 14:29

Güncelleme: 25.03.2024 - 14:30

SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25'e yükseldi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her fırsatta ‘müjde’ olarak açıklasa da asgari ücretin çok altında, 10 bin TL’de kalan en düşük emekli aylığı ile geçinmek zorunda kalan milyonların yaşamlarını devam ettirmeleri neredeyse imkânsız hale geldi.

23 Mart Cumartesi günü AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu emeklilere yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığını belirterek "Cumhurbaşkanımızın bugün Ankara'daki yarın İstanbul'daki mitinglerini iyi dinleyelim" demiş ancak mitinglerde bu yönde bir açıklama gelmemişti.

Dün gece AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'den de emekliye seyyanen zam tartışmasını bitiren bir açıklama geldi.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'e katıldığı bir televizyon programında; emekliye seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı ve bu konudaki iddialar soruldu.

Güler, "Şu anda Meclisimiz ara tatilde... Bizim biraz bu tür sözleri söylerken insanlarımızı da üzmeyecek, hayal kırıklığına uğratmayacak bir ciddiyeti sergilememiz lazım" dedi.

"Bu konuyla ilgili şu anda herhangi bir çalışmamız yok" ifadelerini kullanan Güler şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın bundan sonraki dönemler için Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceği herhangi bir çalışma gelirse biz de haberdar olacağız. Dedikleri gibi 5-10 bin liralık çalışmamız yok. Maalesef ama bunu neye göre söylediler hangi rakamları neye göre kıstas alıyorlar hangi bütçe imkanlarına kıstas alıyorlar maalesef bu konuda benim bilgim yok."

İKİ EMEKLİ MAAŞI AÇLIK SINIRINA YETİŞMİYOR

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘emekliler yılı’ ilan edilen 2024, milyonları yoksullukla sınıyor.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun araştırma sonuçlarına göre, dört kişilik bir aile için açlık sınırı mart ayında 20 bin lirayı, yoksulluk sınırı da 57 bin lirayı aştı.

16 milyon emeklinin çoğunluğu ise 10 bin TL ve bu rakamın biraz üzerinde aylık alıyor. 10 bin TL'lik iki emekli maaşı, açlık sınırına yetişmiyor.

DİSK-AR'ın araştırmasına göre, ortalama emekli aylığı İspanya’da 1.417, Fransa’da 1.485, Almanya’da 1.552, İtalya’da 1.582, Belçika’da 1.717, Hollanda’da 2.003 Euro iken Türkiye’de 237 Euro seviyesinde bulunuyor.

Emekli aylıklarına Türkiye’de Avrupa’nın yarısından daha az kaynak ayrılıyor. Emekli ödemelerinin GSYH’ye oranı AB-27 ortalamasında yüzde 9,5 iken Türkiye’de yüzde 4,1 oldu.