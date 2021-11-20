AKP'li Gündoğdu: Yüzde 50+1 şartı MKYK'da da gündeme geldi

20 Kasım 2021 Cumartesi, 22:42

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Ahmet Gündoğdu, cumhurbaşkanı seçilme şartı olan yüzde 50 artı 1 konusundaki açıklamalara ilişkin, "2023 yolculuğumuzda 50+1'le ilgili değişiklik düşüncemiz yok" dedi.

AKP AR-GE ve Eğitim Başkanlığı'nca Bolu'da düzenlenen "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı"na katılan Gündoğdu, konuşmasının ardından düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan bir videoyla "helalleşme yolculuğuna" çıkacağını duyurmasını hatırlatan Gündoğdu, şunları kaydetti:

"YÜZ BİNLERCE GENÇLE NASIL HELALLEŞİLECEK?"

"Bunu eski bir sendikacı, demokrasi mücadelesi vermiş ve yeni demokrasi mücadelesi veren MKYK üyesi olarak anlamlı buluyorum. Ama Menderes ve arkadaşlarının idamından sorumlu bir zihniyet... Bu Menderes ve arkadaşlarıyla nasıl helalleşilecek? SSK'daki batan, batırılan, dayak yiyen insanlarla nasıl helalleşilecek? Kat sayı engeliyle önü kesilen yüz binlerce gençle nasıl helalleşilecek? Sırf başörtülü olduğu için Kur'an-ı Kerim dersine girmesi bile engellenen öğretmenle, üniversite kapılarından binlerce, on binlerce genç kızla, hayatı kararan insanlarla nasıl helalleşilecek? En önemlisi PKK'ya sırtını dayayan partinin politikalarını alkışlayarak şehit ve gazi aileleri ile Türk milletiyle nasıl helalleşilecek? Bu helalleşme kavramını geçmiş kirlerden arınma, gelecek yolculuğunda da milletin istediği gibi siyaset yapmaya döndürürlerse anlamlı olacağını, aksi takdirde 'Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz' sözünün geçerli olacağını düşünüyorum."

"50+1'LE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK DÜŞÜNCEMİZ YOK"

Cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50+1 oy şartına ilişkin açıklamalara da değinen Gündoğdu, "Başkanlık sistemi, sistemin temel paradigmasıdır. Yüzde 50+1, yüzde 45, yüzde 40, yüzde 60, yüzde 70 ise sistemin işleyişindeki parametrelerdi. Ama biz başkanlık sisteminin bugüne kadar terörle mücadele, Birleşmiş Milletler'de (BM) temsil, Libya ve Akdeniz sorunu, Yunanistan ile krizler gibi krizlerde faydasını gördük. Bizim 2023 yolculuğumuzda 50+1'le ilgili değişiklik düşüncemiz yok" ifadelerini kullandı.

Gündoğdu, şu anda yürürlükte olan 50 artı 1'in Türkiye'nin işini, istikrarını kolaylaştıran bir sistem olduğunu vurgulayarak, "MKYK'da da bu gündeme geldi. 2023 yolculuğunda böyle bir düşünce ve çalışmamız, parti ve Cumhur İttifakı olarak yok. 2023'ten sonra siyaset konuşuluyorken, gelecek dönemlerde başkanlık sisteminden asla vazgeçmeden içeriğinde birçok şeyi konuşabilirler" değerlendirmesinde bulundu.

TARTIŞMA YARATMIŞTI

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesinin ardından “Yüzde 50+1 konusunda rahatsız, ‘yanlış yaptık’ diyor” demesiyle başlayan yüzde 50+1 tartışması AKP’yi karıştırmıştı.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kesin bir dille vazgeçilmeyeceğini belirttiği sistem için Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek de “50+1 ciddi problem çıkarıyor, gelecekte de çıkaracak” demişti.

Cumhurbaşkanlığı seçimindeki 50+1 uygulamasının Cumhurbaşkanı’na ve sisteme kurulan bir tuzak olduğunu iddia eden ve bu isimlerin “Soros ve ekibinin AKP içindeki uzantıları” olduğunu söyleyen AKP MKYK Üyesi ve eski Milletvekili Şamil Tayyar ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum arasında tartışma yaşanmıştı.

Bir diğer Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu da isim vermeden Şamil Tayyar’ı eleştirmiş ve devreye, eski AKP milletvekili Mehmet Metiner de girmişti.