AKP'de 'Soros' kavgası: Uçum'dan Tayyar'a yanıt

18 Kasım 2021 Perşembe, 13:23

Cumhurbaşkanlığı seçimindeki 50+1 uygulamasının Cumhurbaşkanı'na ve sisteme kurulan bir tuzak olduğunu iddia eden ve bu isimleri “Soros ve ekibinin AKP içindeki uzantıları” olduğunu söyleyen AKP MKYK Üyesi ve eski Milletvekili Şamil Tayyar'a yanıt geldi.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Mehmet Uçum, hakkındaki iddialara yanıt verdi. Anayasa değişikliğini hazırlayan ekibin içinde bulunan Mehmet Uçum, “Türkiye’yi değil kendilerini düşünenler, ülke karşıtlığını iş edinenler, hakkımda ‘sorosçuluk yalanı’ yayma peşindeler. Ne yaparsanız yapın 2007 ve 2017’de iki kez halk tarafından kabul edilmiş Türkiye’nin sosyolojik ve siyasi istikrarının güvencesi 50+1 kuralından halk vazgeçmez.” ifadelerini kullandı.

MEHMET UÇUM'U İŞARET ETMİŞTİ

50 + 1 seçim sistemi ile başlayan tartışmalar devam ederken AKP MKYK Üyesi ve eski Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanlığı seçimindeki 50+1 uygulamasının Cumhurbaşkanı'na ve sisteme kurulan bir tuzak olduğunu iddia etti.

Tayyar, Odatv'ye yaptığı açıklamada, "50 + 1 Türkiye’nin gerçeği değil. Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Başkanlık sistemi en iyi Amerika’da uygulanıyor. Orada Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu kazanan Başkanlığı da alınıyor. Bunun olması gerek" ifadelerini kullanmıştı.

Tayyar paylaşımında, tuzak kuranlar olarak bahsettiği kişilerin ise “Soros ve ekibinin AKP içindeki uzantıları” olduğunu söylemişti.

Halk TV'de gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'e, Tayyar'ın kimi kastettiğini sormuştu. Terkoğlu'nun ''Şamil Tayyar 'Sorosçu' diyerek Mehmet Uçum'u mu kastediyor?" sorusuna Üstün, ''Muhtemelen evet'' diye yanıt vermişti.

