AKP MKYK üyesi açık mikrofonu unuttu: 'Burada olmaması büyük bir dangalaklık'
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in iftar programına katılmamasına çok sert tepki gösteren AKP Kurucular Kurulu ve MKYK üyesi Haluk İpek, "Burada olmaması büyük bir dangalaklıktır, böyle bir edepsizlik olmaz" dedi.
AKP Kurucular Kurulu ve MKYK üyesi Haluk İpek’in ve AKP Ordu Milletvekili Ergün Taşcı’nın da katıldığı iftar programında dikkat çeken bir diyalog kameralara yansıdı.
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, seçim hazırlıkları kapsamında düzenlenen Karadeniz turunda, AKP Ordu teşkilatından birçok ismin katıldığı iftar programı basına kapalı gerçekleşti. İftara, AKP’li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in katılmaması ise dikkat çekti.
"BURADA OLMAMASI BÜYÜK BİR DANGALAKLIK"
Öte yandan, Haluk İpek’in, Hilmi Güler’in iftara katılmaması üzerine söylediği sözler kameranın kayıt aldığı sırada mikrofona yakalandı.
Videoda, İpek’in yanında bulunan AKP’li vekil Taşcı’ya, "Büyükşehir belediye başkanımızın burada olmaması büyük bir dangalaklıktır, böyle bir edepsizlik olmaz" dediği duyuldu. Taşcı’nın da "Ciddi bir sıkıntımız var, genel merkez de gün sayıyor" diye yanıt verdiği kameralara yansıdı.
Bununla birlikte iddialara göre, AKP’lilerin katıldığı iftar programına Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in davet edilmedi.
METİNER'DEN TEPKİ: YAZIK
Eski AKP’li vekil Mehmet Metiner, AKP’li İpek’in sözlerine tepki gösterdi. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Metiner, şu ifadelere yer verdi.
“Hiç yakışıyor mu bu tarz konuşmalar, bu tarz bir üslup, bu tip dedikodular, bu tür kıskançlıklar, bu türden siyasi ayak oyunları, bu denli büyüklenmeler, arkadan atıp tutmalar? Yazık! AK Partimiz adına, AK Partimize aşkla gönül verenler adına çok yazık.”
Hiç yakışıyor mu bu tarz konuşmalar, bu tarz bir üslup, bu tip dedikodular, bu tür kıskançlıklar, bu türden siyasi ayak oyunları, bu denli büyüklenmeler, arkadan atıp tutmalar?— Mehmet Metiner (@MetinerBasin) April 30, 2022
Yazık! AK Partimiz adına, AK Partimize aşkla gönül verenler adına çok yazık!
https://t.co/dvthfYYMdN
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