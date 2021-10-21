AKP'li Hamza Dağ skandal videonun kaldırılma sebebini açıkladı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “CHP Yalan Üretim Merkezi” adlı animasyon filminin neden kaldırıldığını anlattı.

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2021 Perşembe, 09:41
AKP'li Hamza Dağ skandal videonun kaldırılma sebebini açıkladı
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AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, AKP'nin “CHP Yalan Üretim Merkezi” adlı animasyon filmiyle ilgili aylar sonra konuştu.

TVNet’te Taha Hüseyin Karagöz’ün sunduğu Sert Sorular programına katılan Hamza Dağ, geçen aylarda yayınlanan ve tepki toplayan videonun aynı gün kaldırılma sebebini açıkladı.

Szö konusu animasyonu Cumhurbşakanı Recep Tayyip Erdoğan'a sormadan hazırladıklarını söyleyen Dağ, Cumhurbaşkanının “seviyeli bulmadığı” için paylaşımı kaldırttığını ifade etti.


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