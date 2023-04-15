AKP'li Hüseyin Çelik'ten canlı yayında Erdoğan çıkışı, çok konuşulacak seçim tahmini

Yayınlanma: 15.04.2023 - 14:27

Güncelleme: 15.04.2023 - 14:55

AKP'nin kurucularından olan eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Elips TV'ye konuk olan Çelik, "Seçimin ilk turda biteceğinin kanaatinde değilim. Sayın Erdoğan ve Sayın Kılıçdaroğlu’nun birbirine yakın oylar alacağını düşünüyorum" dedi.

Çelik'in açıklamasının ilgili bölümü şöyle:

"Her iki tarafta da hakkettiği halde listelere girmeyen, hakketmediği halde listelerde yer alan adaylar var. Bu bugüne mahsus değil, geçmişte de var olan bir şey. Seçimin ilk turda biteceğinin kanaatinde değilim. Sayın Erdoğan ve Sayın Kılıçdaroğlu’nun birbirine yakın oylar alacağını düşünüyorum. İkinci turda milletvekilliği konusunda ağırlık kimde ise o taraf seçimin galibi olacak ve diğer taraf kaybetmiş olmanın moral bozukluğu ile ikinci tura gitmiş olacak. Dolayısıyla birinci turdaki milletvekilliği seçimi ikinci turdaki Cumhurbaşkanlığı seçimini büyük çapta belirtecektir. Seçimi savaş ile karıştırmayalım. Herkesin seçime sayılı günler kala baltalarını bileyerek beklemesi, bizim hâlâ üçüncü bir dünya ülkesi olduğumuzu gösteriyor."

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen günlerde katıldığı ortak yayında, ‘Seçimler ilk turda biter mi’ sorusuna ise şöyle cevap vermişti:

“Milletimin bu noktada işi zora sokmadan bitireceği inancındayım. Bu kararlılığı Pendik, Bağcılar, deprem bölgesinde gördüm. Milletim işi zora sokmadan bitirecektir diye düşünüyorum.”