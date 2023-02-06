AKP’li Hüseyin Yayman: Ağabeylerim, ablam ve çocukları göçük altında
AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, deprem sonrası enkaz altında kalanlar arasında kendi ailesinden fertlerin de bulunduğunu duyurdu.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen, ancak Osmaniye, Hatay, Antep, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Urfa'da da yıkıma ve can kaybına yol açan deprem sonrası yüzlerce kişinin enkaz altında kaldığı belirtiliyor.
Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, CNN Türk yayınına bağlanan AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, kendi ailesinin de enkaz altında kaldığını duyurdu:
“İki ağabeyim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkaz altında. AFAD yetkilileri, UMKE yetkilileri yoldalar. Yollarda çok büyük yarılmalar oluştu, hasarlar var. Herkes seferberlik halinde.”
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