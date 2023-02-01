Şirin Payzın'dan AKP'li Mücahit Birinci'ye 'çözüm süreci fotoğrafı' yanıtı

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 13:09

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 13:09

Gazeteci Şirin Payzın ile AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci sosyal medyada birbirine girdi. Birinci, HDP'nin Millet İttifakı ile pazarlık içerisinde olduğunu iddia etti.

Bu iddiaların üzerine Payzın, "Kürtler Bakan da olur Cumhurbaşkanı da" dedi.

Payzın'ın bu paylaşıma Birinci bir fotoğrafla yanıt verdi.

"AKP'NİN İŞ TUTTUĞU DÖNEMDE..."

Payzın ise 'Çözüm Süreci'nde PKK'li Murat Karayılan'la çekilmiş bir fotoğrafı paylaşan Birinci'ye şu şekilde karşılık verdi:

"Vesile oldu. Bu röportaj AKP’nin çözüm süreci yani 'iş tuttuğu' dönemde yapıldı. Dolmabahçe mutabakatı öncesi AKP’nin 'Tarihi' dediği ateşkes çağrısını izlemek üzere TRT, AA, Ulusal kanallar, AKP'li köşe yazarları ile birlikte gittik, soru sorduk. Röportaj CNN Türk’te yayınlandı. Arşivde."