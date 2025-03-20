AKP'li isimden Erdoğan'a operasyon tepkisi: 'Sen aslında kendine darbe yaptın'

Yayınlanma: 20.03.2025 - 08:44

Güncelleme: 20.03.2025 - 09:45

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının yankıları sürüyor. İmamoğlu'na yönelik operasyona muhalefetin yanı sıra eski AKP'li isimlerden de tepkiler gelmeye devam ediyor.

Eski AKP milletvekili Hüseyin Kocabıyık da, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a operasyon nedeniyle tepki gösterdi.

"BİZ BUNLAR İÇİN Mİ MÜCADELE ETTİK?"

Kocabıyık, paylaşımında "Recep Tayyip Erdoğan… Geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok!" ifadelerini kullandı.