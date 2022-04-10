AKP'li isme adrese teslim kadro

10 Nisan 2022 Pazar, 17:50

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde (EBYU) yapılan öğretim görevlisi alımında AKP Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Kayser öğretim görevlisi oldu. Yapılan alımın adrese teslim olduğu iddia edildi.

Sözcü'den Orhan Bozkurt'un haberine göre, EBYU tarafından 31 Aralık 2021 tarihinde akademik ilan yayımlandı. İlanda rektörlük kadrosuna Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi programı için bir öğretim görevlisi alınacağı duyuruldu.

İLANDA AKP GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI TARİF EDİLDİ

Yayımlanan ilanda “Fakültelerin tarih bölümünden lisans mezunu olmak. Cumhuriyet tarihi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Aynı alanda doktora yapıyor olmak. Yükseköğretim kurumlarında ders verme tecrübesine sahip olmak” şartları belirtilerek AKP Erzincan Gençlik Kolları İl Başkanı Ömer Faruk Kayser’in tarif edildiği iddia edildi.

ÜNİVERSİTENİN VERDİĞİ İLANA 4 KİŞİ BAŞVURU YAPTI

Üniversite, ilanın ön değerlendirme sonuçlarını 24 Ocak 2022 tarihinde açıkladı. Kadroya başvuran dört kişiden ikisinin giriş sınavına alınacağı duyuruldu. ALES ve yabancı dil puanına göre yapılan sıralama sonrası yapılan ön değerlendirme sonuçlarına göre AKP Erzincan İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Kayser ikinci sırada yer aldı.

BİRİNCİ SIRADA KABUL EDİLEN ADAY SINAVA GİRMEDİ

Öğretim elemanı kesin alım sonuçları açıklandı. Sonuca göre, sınavdan 75 puan alan Kayser, öğretim üyesi kadrosuna yerleşti. ALES ve yabancı dil puanına göre ilk sırada yer alan B.D.’nin ise giriş sınavına katılamaması dikkat çekti. AKP Erzincan Gençlik Kolları Başkanı olan Ömer Faruk Kayser’in, ilanda belirtilen şartlara uygun olarak “Atatürk Dönemi Erzincan Valileri” isminde tezi ve doktora öğrencisi olduğu öğrenildi.

CHP’Lİ DEMİR: AKP, GENÇLİK KOLLARI BAŞKANINA ÖDÜL VERDİ

Erzincan Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Mehmet Demir, atamayla ilgili olarak SÖZCÜ’ye şunları söyledi:

“Bu skandal atama için verilen kadro ilanı tamamen AKP Gençlik Kolları başkanını tarif ediyor. Kadro AKP Gençlik Kolları Başkanı için açılmış. Ne hazin ve ne komiktir ki, ön değerlendirmede gençlik kolları başkanı ikinci sırada yer alıyor. Birinci sıradaki kişinin puanı daha yüksek ancak sınav günü birinci sırada yer alan kişi sınava girmiyor. AKP Gençlik Kolları Başkanı tek başına sınava giriyor ve bu kadroya ataması yapılıyor. Acaba o kişiye sınava girmemesi konusunda telkin mi yapıldı? Bunu bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey var, AKP Gençlik Kolları Başkanına bir ödül gibi tek başına girdiği sınav ve adrese teslim ilanla bu kadronun verildiği.”

"HER ŞEY HUKUKİ KURALLARA GÖRE YAPILDI"

Ömer Faruk Kayser ise iddiaları kabul etmedi. Kayser, “Bu atama sürecindeki her şey hukuk kuralları çerçevesinde yapıldı. Kadro ilanına başvurusu birinci sırada kabul edilen kişinin ise sınava neden girmediğini bilmiyorum” dedi. Ataması yapılan Kayser’in ismi, EBYÜ’nün internet sitesinde de yer aldı.