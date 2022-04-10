Trabzon'da AKP ile Saadet'i buluşturan tören

10 Nisan 2022 Pazar, 16:15

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Milli Görüş' akımının kurucusu Necmettin Erbakan için "Bugün hayatta olsa kesinlikle CHP ile birlikte olurdu" demiş, bunun üzerine AKP yöneticileri tarafından sert sözlerle hedef alınmıştı. Konuyla ilgili AKP'yle Saadet Partisi arasındaki başlayan polemik sürerken Trabzon'da dikkat çeken bir buluşma oldu.



Trabzon'un Ortahisar ilçesinde hayata geçirilecek "Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi"nin temeli atıldı.

Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, "Erbakan'ın ideallerine sevdalı gençliğin yetişmesinin gayreti içerisinde olduklarını" belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün Trabzon'umuzda sadece Anadolu Gençlik Derneği müntesibi olan evlatlarımızın hizmetlerine sunulacak bir mekanın temelini atmıyoruz. Trabzon'umuzda ilkokuldan üniversiteye kadar sokaklarda çalışan, esnaflık eden, 30 yaşın altında binlerce gencimize hizmet edecek, hiçbir gencimizi ayırt etmeden hayırlı çalışmaların içerisine dahil edeceğimiz önemli bir merkezin temelini atıyoruz."

Kuran okunup İl Müftüsü Osman Aydın'ın dua ettiği törende, temeli atılan bina için kurban kesildi.

Törene, katılan çok sayıda davetlinin arasında AKP İl Başkanı Sezgin Mumcu ile Saadet Partisi İl Başkanı Cevat Kurt'un olması dikkat çekti.