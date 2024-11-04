AKP’li ismin lüks konut projesi onay aldı: Kartal’a 15 bloklu site

Yayınlanma: 04.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.11.2024 - 04:00

Beklenen Marmara depreminin büyük zararlar vereceği düşünülen İstanbul’da, dikey mimari ısrarı sürüyor. Eski AKP’li meclis üyesinin Kartal’daki lüks konut projesine onay çıktı.

AKP’den 2005-2019 yılları arasında İstanbul Ümraniye Belediyesi’nde meclis üyeliği ve imar komisyon başkanlığı yapan Nimetullah Kaya’nın 1992’de kurduğu Şua İnşaat, Kartal için kolları sıvadı. Lüks konut projeleriyle adını duyuran şirket, Çavuşoğlu mahallesinde yapacağı “Elite İstanbul” projesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan onay aldı. Uzmanların ısrarlı yatay mimari çağrılarına karşın İstanbul’a yapılacak olan bu proje de en az 14 katlı olacak.

MİLYARLAR HARCAYACAK

Proje kapsamında 90 bin 754 metrekarelik araziye 2 bin 282 konut ve 132 ticari alan inşa edilecek. Bölgede hali hazırda bulunan 14 binanın yıkımının tamamlanmasının ardından alana 15 bloktan oluşan site kurulacak. Hepsi en az 14 katlı olacak olan binalarla birlikte bölgede havuz, kreş, spor salonu ve otopark gibi birimler de yapılacak. Şirket bu projesi için 8 milyar 80 milyon 699 bin TL harcayacak.