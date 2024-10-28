Depremzede ikinci planda: Yandaşa ihale evsiz bıraktı

Yayınlanma: 28.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.10.2024 - 04:00

Depremde büyük yıkım yaşayan Hatay’da depremzedelere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden sonra 130 bin konutun teslim edildiğini belirtirken bu sayı Hatay için 26 bin 260’da kaldı. En az 260 bin konuta ihtiyaç olan Hatay’da teslim edilen konutun belirlenen sayıya ulaşamasında, ihalelerin iktidara yakın şirketlere verilmesinin neden olduğu belirtildi.

TAMAMLAYAMADI

İktidara yakın Rönesans Holding’e bağlı REC İnşaat Şirketinin Antakya ve Defne’de Nisan 2024’te bitirilmesi planlanan konut inşaatı yüzde 55 ve yüzde 68’de kaldı. Yine iktidara yakınlığı ile bilinen YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’nin Antakya’da yapımını üstlendiği ve 17 Mayıs 2024’te bitmesi planlanan afet konutu projesi yüzde 37’de kaldı. Palandöken Dağı’nda yaptığı kayak pisti inşaatı iki kez yıkılan ancak Antakya’da iki proje ihalesi alan Sarıdağlar İnşaat da Mayıs 2024’te bitirmesi gereken ihaleleri tamamlayamadı.

‘AMAÇ SERVET TRANSFERİ'

Cumhuriyet’e konuşan CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, “Bunlar, iktidara yakın inşaat şirketleri ve tüm kaynak aktarımlarına rağmen, projelerin fiziki gerçekleme oranları açık bir gecikmeye işaret ediyor. İktidarı sayılarla oynamasının, yandaşlarına servet transferi şeklinde ihale akıtmasının sonucunu yaşıyoruz” dedi.

Öte yandan Kara, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Oy yoksa, hizmet de yok diyenlerden olmadık” sözlerine “Oy yoksa, hizmet de yok’ tehdidi savrulduğunu elbette unutmadık. İçi boş vaatleriniz konteynerde yaşamaya devam eden yurttaşlarımızın sıkıntısını dindirmiyor, dindirmeyecek” sözleriyle tepki gösterdi.