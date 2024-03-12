AKP’li ismin mesajı ortaya çıktı: ‘Erdoğan’dan fazla bahsetmeyelim, tepki var’

AKP Merzifon İlçe Teşkilatı'nın WhatsApp grubunda, bir yöneticinin partililere gönderdiği mesaj ortaya çıktı. Söz konusu mesajda "Seçmenlere Erdoğan’dan fazla bahsetmeyelim özellikle emekliler tepki veriyor" ifadeleri yer alıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 12:10
AKP’li ismin mesajı ortaya çıktı: ‘Erdoğan’dan fazla bahsetmeyelim, tepki var’
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Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, bugünkü köşe yazısında Amasya Merzifon'da bir AKP'li yöneticinin partililere gönderdiği mesajı paylaştı. 

Söz konusu habere göre, AKP'li yönetici, AKP Merzifon Teşkilatı'nın yer aldığı WhatsApp grubundaki partililere "Kapısını çaldığımız seçmenlere Erdoğan’dan fazla bahsetmeyelim özellikle emekliler tepki veriyor" mesajını gönderdi.

Erkin yazısının ilgili bölümü şu şekilde: 

"Her seçim öncesi partiler haberleşme aracı olarak da WhatsApp ağı üzerinden çalışma arkadaşlarıyla grup kuruyor ve oradan bilgilendirme-yönlendirme alıyor. AKP Merzifon Teşkilatı da çalışmaların bir bölümünü bu şekilde yürütüyor. Bu çalışma esnasında ‘AK Parti Merzifon Seçim Koordinasyon Merkezi’ başlıklı grupta yazılan bir bilgiye ulaştım.

Deniyor ki: 'Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Kapısını çaldığımız seçmenlerimize AK Parti Belediye Başkan adayımızı Fatih Sütçü başkanımızın, meclis üyelerinin ve de il genel meclis üyelerimizin selamını getirdik diyelim. Güzel kelime ve cümlelerle de süsleyelim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan çok fazla bahsetmeyelim. Özellikle de emekliler tepki veriyor. Bunlara dikkat edelim. Bu gibi özel durumlarla karşılaşan arkadaşlar buradan bilgilendirme yapsınlar, hayırlı geceler diliyorum.'"


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