AKP’li Isparta Belediyesi, CHP’nin gönderdiği Aşevi TIR’ına su vermedi

Isparta'da yaşanan kar felaketiyle şehrin birçok noktasında günlerce elektrik kesintisi yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından mağdur olan yurttaşlara yardım amaçlı aşevi TIR'ı gönderildi. AKP'li Isparta Belediyesi, aşevine su vermedi.

Bülent Ecevit
11 Şubat 2022 Cuma, 04:00
AKP’li Isparta Belediyesi, CHP’nin gönderdiği Aşevi TIR’ına su vermedi
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Kar afeti yaşayan ve günlere elektriksiz kalan AKP’li Isparta Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yardım için gönderdiği aşevi TIR’ına su vermedi.

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e ulaşıp destek verebileceklerini söyledi. Başdeğirmen’in teklifleri “nazikçe” reddettiği belirtildi. Böcek, yardım teklifi reddedilse de aşevi TIR’ını kente önderdi. CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı, TIR’ın su ihtiyacı olduğunu ancak AKP’li belediyenin su vermediğini anlattı. Halıcı, “Yardımların neden kabul edilmediğine anlam veremiyoruz” dedi. 


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