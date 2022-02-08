Isparta’da beyaz esaret beşinci gününde: Hâlâ elektrik verilemeyen yerler var

08 Şubat 2022 Salı, 04:00

2022 yılında Isparta’yı karanlığa mahkûm ettiler. Yurttaşlar soba yakmaya, gaz lambasıyla evlerini aydınlatıyor. Elektrik kesintisi ve yolların temizlenmemesi esnafı çileden çıkardı. Bakan Dönmez’in “Enerjisiz şebeke kalmadı” sözlerine ise yurttaşlar tepki gösterdi.

Isparta’da 3 Şubat’ta yoğun kar yağışı nedeniyle başlayan elektrik kesintileri devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, il ve ilçe merkezlerinde enerjisiz şebekenin kalmadığını açıklamasına karşın kentte sık sık elektrik kesinti yaşanıyor. Bakan Dönmez, birçok kentten olaya müdahale etmek üzere teknik personelin çağrıldığını belirterek “İlk etapta 113 bin abonemiz enerjisiz kalmıştı. Şu anda ekiplerimizi merkezdeki işleri bitirir bitirmez kırsala, köylere doğru yönlendiriyoruz. İnşallah yarın kırsaldaki arızaları da büyük oranda gidermiş olacağız” dedi. Bakanın bu sözleriyle “Enerjisiz şebekenin kalmadı” sözleri ise çelişti. Önceki gün bölgeye giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kesintinin yaşandığı mahallelerde incelemelerde bulundu.

DALGA GEÇTİLER

Dönmez’e tepki gösteren bir yurttaş “Benim evimde sabaha kadar soba tütüyor, gaz lambasıyla. Benim elektriğimi verin arkadaş” dedi. Bakanlık yetkilileri ise yurttaşa “Al çay iç” yanıtını verdi. Bu akıllara Malatya’da bir yurttaşın “Evimize ekmek götüremiyoruz” sitemlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Al, keyif çayıdır bu, çay iç” dediği sözleri getirdi.

Çiçekçilik yapan Ahmet Bilici ise “Bir hafta oldu iş yok, siftah bile yapmadık. Yollar hâlâ kapalı. Kar yığınları hâlâ sokaklarda var, temizlenecek gibi de değil. O soğuklarda elektriksiz günlerde mum ışığında oturduk” diye konuştu.

"BAKAN YALAN SÖYLÜYOR"

Isparta’da Psikoteknik Merkezi sahibi Tansel Dilaver, “Enerji Bakanı her yere elektik verildiğini söylüyor. Yalan. Yok öyle bir şey. Yarım saatte, bir saatte bir elektrik kesiliyor. İşyerleri çalışamaz durumda. Isparta dışından gelen teknik ekipler bölgeyi tanımadıkları için hatların iyileştirmesinde zorluk yaşıyorlar” dedi.

"ÜRÜNLERE DON VURDU"

Ziraat Yüksek Mühendisi İhsan Yüksel, “İl merkezi, ilçeler ve birçok da köy olumsuz etkilendi. Allahın adaleti diyelim. İstanbul’da belediyeye yüklenmişlerdi, burada kaldıkları durum daha da vahim” değerlendirmesinde bulundu. Köylere ulaşımın hâlâ mümkün olmadığını vurgulayan Yüksel, “Isparta Belediyesi yetersiz yakalandı. Çok kaza oldu yollarda. Seraların naylonları yıkıldı, üretim yapanların ürünlerine don vurdu” dedi.

YAŞAM DURDU

Isparta’daki kar yağışından etkilenen Burdur’un Ağlasun ilçesinde de elektrik ve su kesintisi sürüyor. Meme ve rahim kanseri tedavisi süren ve Covid-19’a yakalandığı için karantinada bulunan 42 yaşındaki Derya Çerçevik, gıda temininde sıkıntı yaşadıklarını, yetkililerin kendileriyle ilgilenmediklerini söyledi.

SEYMENOĞLU GÖREVDEN ALINDI



Yurttaşların elektriksiz kalmasının ardından Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu görevden alındı. Ancak kısa bir süre sonra İçişleri Bakanlığı bu haberi yalanladı. Seymenoğlu’nun halkı karanlığa mahkûm ettiği için değil koronavirüse yakalandığı için “geçici olarak” görevden alındığını duyurdu. Yerine ise Ankara’dan Merkez Valisi Osman Kaymak’ın atandığını açıkladı.

