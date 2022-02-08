Son dakika: Isparta'da fatura tahsilatları bir ay ertelendi

08 Şubat 2022 Salı, 15:50

Isparta'da yoğun kar yağışının ardından günlerce süren elektrik kesintisi, hayatı durma noktasına getirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'da fatura tahsilatlarının 1 ay ertelendiğini duyurdu.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Kar yağışının olduğu 3 Şubat'ta 12 bin arıza ve hasar oluştu. Bu da neredeyse bir yıllık olağan arızanın 10 katı demektir. 10 yıllık olağan arıza sadece bir günde oluştu. Ekiplerimiz sağ olsun büyük bir fedakarlıkla sahada bu mücadeleyi sürdürdüler.

3 Şubat'tan itibaren sayaçların okunmadığını söylemiştik. Isparta'daki fatura tahsilatını da bir ay süreyle erteliyoruz. Ayrıca her türlü mağduriyetin giderilmesi için gereken tüm önlemleri aldık. Gerek elektrik kaynaklı gerek afet şartlarına bağlı olarak, onlar da hasar, tespit ve ziyanla ilgili çalışmalarını sürdürüyorlar."