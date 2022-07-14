AKP’li kadın iktidarı eleştiren gence saldırmaya kalkıştı
Youtube'da yayınlanan bir sokak röportajında ilginç anlar yaşandı. AKP’li bir kadın, iktidarı eleştiren gencin yakasına yapıştı.
'Medyali tv' isimli Youtube kanalının bir sokak röportajında ilginç anlar yaşandı.
İstanbul Esenler'de röportaj yapan muhabir, bir gence "Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz" sorusunu yöneltti.
Gencin AKP’yi eleştirdiği sırada çevrede bulunan AKP’li bir kadın, gencin yakasına yapışarak “Ak Parti’ye değil de kara partiye mi verelim?” dedi.
Çevredekilerin müdahalesi ile uzaklaştırılmaya çalışan kadın, orada bulunan bir başka kişiye de vurmaya çalıştı. Kadının tepkisi sosyal medyada gündem oldu.
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