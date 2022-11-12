AKP'li kafileyi taşıyan otobüs alt geçide sıkıştı
Aydın’ın Efeler ilçesinde AKP’nin toplantısına katılmak için gelen kafileyi taşıyan otobüs alt geçide sıkıştı.
Efeler ilçesinde AKP Aydın teşkilatının Adnan Menderes Üniversitesi’ndeki (ADÜ) etkinliğine katılmak için gelen partilileri taşıyan otobüs, alt geçide sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILDI
Kısa sürede bölgeye gelen ekipler otobüsün lastiklerini indirerek sıkıştığı yerden kurtardı.
Otobüs kurtarılmasının ardından partililer tekrar otobüse binerek ADÜ’deki etkinliğe doğru yola çıktı.
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