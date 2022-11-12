AKP'li kafileyi taşıyan otobüs alt geçide sıkıştı

Aydın’ın Efeler ilçesinde AKP’nin toplantısına katılmak için gelen kafileyi taşıyan otobüs alt geçide sıkıştı.

İHA
12 Kasım 2022 Cumartesi, 20:17
AKP'li kafileyi taşıyan otobüs alt geçide sıkıştı
Abone Ol google-news

Efeler ilçesinde AKP Aydın teşkilatının Adnan Menderes Üniversitesi’ndeki (ADÜ) etkinliğine katılmak için gelen partilileri taşıyan otobüs, alt geçide sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILDI

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler otobüsün lastiklerini indirerek sıkıştığı yerden kurtardı.

Otobüs kurtarılmasının ardından partililer tekrar otobüse binerek ADÜ’deki etkinliğe doğru yola çıktı.


aydın Efeler AKP

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler