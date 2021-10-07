07 Ekim 2021 Perşembe, 19:57

AKP'li Kağıthane Belediyesi'ne bağlı olduğu öne sürülen zabıta ekiplerinin meyve satan bir kişiyi darp ettiği görüntüler tepki çekti.

AKP'li Kağıthane Belediyesi zabıtaları meyve satan genci darbetti! — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) October 7, 2021

Gazetemiz yazarı Tuncay Mollaveisoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, meyve kasası taşıyan bir gencin zabıtalar tarafından adeta linç edildiği görüldü. Zabıtalar, aldığı darbelerle düşen genci yerde yumruklayıp tekmelemeye devam etti.

Mollaveisoğlu AKP'li Kağıthane Belediyesi'ni etiketleyerek görüntüleri, "İki kasa meyve satıyor diye bu gence saldıranın Kağıthane Belediyesi Zabıta ekipleri olduğu iddia ediliyor" notuyla paylaştı.

İki kasa meyve satıyor diye bu gence saldıranın Kağıthane Belediyesi Zabıta ekipleri olduğu iddia ediliyor. ?@KagithaneBelTR? pic.twitter.com/luuovLD5V6 — Tuncay Mollaveisoglu (@TMollaveisoglu) October 7, 2021

BELEDİYE BAŞKANI ŞİDDETİ KABUL ETTİ

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görüntülerdeki zabıta şiddetini kabul eden Öztekin, "Zabıta ekiplerimizin bir seyyar satıcı müdahalesi sırasında dün yaşanan talihsiz olay ile ilgili gerek adli makamlar gerekse Belediyemiz tarafından inceleme ve disiplin soruşturması için ilgili zabıta memurları açığa alınmıştır" ifadelerine yer verdi.