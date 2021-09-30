AKP'li belediyelerden 'yurt' itirafı

30 Eylül 2021 Perşembe, 04:00

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurtların otel kalitesinde olduğunu ve kapasite sorunu bulunmadığını söylemişti ancak AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AKP’li belediyeler olarak “seferberlik başlattıklarını” açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Hiç ilgisi alakası olmayan kişileri banklara yatırarak kampanyalar sürdürüyorlar. Yalan söylüyorsunuz, hayatınız yalan” demişti.

‘SIKINTILAR ORTAYA ÇIKTI’

Buna karşın AKP’li belediyeler, barınma sorunu için “seferber” olmuş durumda. AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediyeye ait 500 yatak kapasiteli 3 tesisi, Gaziantep Valiliği’ne devretme kararı alındığını duyurdu. Duyuruda, “üniversitelerin açılmasıyla beraber öğrencilerin konaklama sıkıntılarının ortaya çıktığı” vurgulandı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ise “Üniversiteye başlayan çocuklarımızın, gençlerimizin birtakım yurt sorunları olduğunu duyduk. Yurt konusunda hiçbir sorunu kafanıza takmayın. Bu şehir bu sorunu çözecek güçte ve kapasitede” dedi.

‘YEDEKTE KALANLAR’

AKP’li Sivas Belediyesi de internet sitesinden yayımladığı duyuru ile “yurda yerleşemeyen ve konaklama sorunu yaşayan öğrencilerin konaklama giderlerinin karşılanacağını” duyurdu. Açıklamada, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) yurtlarında bazı öğrencilerin yedekte kaldığı ve sıra beklediğine işaret edilerek, bu öğrencilerin kamu kurum misafirhaneleri ve otellerde misafir edileceği aktarıldı.

‘KONAKLAMA PROBLEMDİ’

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi, yayımladığı duyuru ile KYGM yurtlarına başvurup yerleşemeyen öğrencilerin, “kontenjan dahilinde belli süre misafir edileceğini” açıkladı. AKP’li Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ise “barınma ve yurt ihtiyacı olan üniversite öğrencileri” için Gençlik Noktaları oluşturdu. 200 öğrenciye konaklama imkânı sunacaklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizde eğitim almaya gelen öğrencilerimizi açıkta bırakmayacağız” dedi. Belediyenin açıklamasında, bir öğrenci velisinin “Bizim için konaklama büyük bir problemdi” ve bir öğrencinin “Adana’dan geliyorum. Yurt ilk etapta çıkmadı, yedeklerdeydim” sözlerine yer verilmesi de sorunu gözler önüne serdi.

AKP’li Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de “üniversite öğrencileri için belediyenin tüm önlemleri aldığını” vurgulayarak, “Erzurum’da yurt ve konaklama sorunu yaşayan üniversiteli gençlerimiz belediyemize başvurabilirler” açıklamasında bulundu. l ANKARA