Bilal'in TÜGVA'sı ortalığı karıştırdı: "Arsızlar İstanbulluların malına çökmüşler"

06 Ekim 2021 Çarşamba, 15:44

Büyükada iskelesinin üst katı mahkeme kararıyla İBB'ye devredildi. Bugün İBB'ye bağlı zabıta birlikleri binanın tahliyesi için Büyükada iskelesine gitikten sonra Zabıta ekiplerini engelleyen TÜGVA çalışanları durumu polise bildirdi.

Mahkeme kararına rağmen polis tahliyeyi gerçekleştirmek isteyen zabıta ekiplerine engel oldu. Polisle zabıta ekipleri arasında küçük çaplı arbede yaşandı.

CHP ADALAR İLÇE BAŞKANI: "DARP EDİLDİM"

CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Polat, “Darp edildim. Bizim polisle sorunumuz yok. Ama polis TÜGVA’nın isteği üzerine bir yetki kullandı. Orası İBB’nin” dedi.

"KAMUNUN MALINA ÇÖKME DÖNEMİ BİTTİ"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise "Büyükada iskelesine çökenler, mahkeme kararına rağmen boşaltmayanlar,hukuk dışı davrananlara müdahale etmek yerine halkın haklarını koruyanları darp edenler! Kamunun malına çökme dönemi bitti!" dedi.

Kaftancıoğlu şöyle konuştu:

"Adalar İlçe Başkanımız Adalar halkının hakkını savunmak için, hukuka uygun davranılmasını savunmak için, devletin polisi böyle bir şey yapmaz ama sanıyorum TÜGVA'nın polisleri darp ettiği için şu anda hastanede. Şu anda Araştırma Hastanesi'nde gözetim altında.

Arkamızda gördüğünüz, bakmaya doyamadığınız Ada iskelesi, 2015 yılında bir protokolle İBB'ye devredilmiş. Üst kısım ise 2018'de TÜGVA'ya 10 yıllığına kiralanmış. 10 yıllığına üstelik 2500 liraya kiralanıyor. Sonra öğreniyoruz ki burayı kiralayan vakıf ilgili bölümü üçüncü kişilere kiralanmış. İBB protokole aykırı olduğu için tahliye tebligatı yolladı ama tebligatın gereği yerine getirilmedi.

İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin 28 Mayıs tarihli kararıyla binanın tahliye edilmesi kararı yargı eliyle de tescil edildi.

Adalar Kaymakamı mı, TÜGVA kaymakamı mı bilmiyorum, iki kez tahliye için tarih veriyor, sonra erteliyor. Sonrasında ise kaymakam tatilde.

Devletin kamu görevlisi niye var, halka hizmet etmek için. Devletin polisi sizlerin hakkı hukukunu korumak için var. Ancak burada muhattap yok, gerekçe yok. CHP polise 3600 ek gösterge verilsin derken, devletin polisi demeyi ayıp sayarım, TÜGVA'nın polisleri içerdeki üç kişiyi koruyor, kimden koruyor?"