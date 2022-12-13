AKP'li Kavuncu LGBTİ+'ları hedef aldı

13 Aralık 2022 Salı, 23:24

TBMM'de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesi görüşülürken AKP Grubu adına söz alan Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, LGBTİ+'ları hedef gösteren açıklamalarda bulundu.

Kavuncu şunları söyledi:

"Son zamanlarda sözde insan hakları savunucusu özde maskeli, küreselci insanlık düşmanları, kadının şiddete karşı korunması maskesiyle kadını ve erkeği kendi biyolojik kimliklerinden koparılarak ortadan kaldırılmasına yönelik küresel ölçekli bir saldırıyla karşı karşıyayız. Bütün insani ve ahlaki değerler hiçe sayılarak; toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet özgürlüğü gibi kavramlarla topluma servis edilen sapkın ve sapık ilişkiler gerçek beka meselemiz olan aile ve nesil güvenliğimizi tehdit etmektedir. Aile huzurdur, aile mutluluktur, aile güvendir. Aile hem kadının hem erkeğin en güvenli kurum ve limanıdır."