Ümit Özdağ'dan 'LGBTİ+' yanıtı: 'Kuran kurslarında tecavüze sustunuz'

04 Aralık 2022 Pazar, 17:52

Zafer Partisi lideri Özdağ'ın, "Buna hiçbir şey söylemeye hakkımız yok bu bir tercih ve bu tercihe de devletin bir şey söyleme hakkı yok. Kişilerin de müdahil olmaya hakkı yok. Niye engelleyeyim kardeşim? Anayasa'da yazıyor" sözleri gericilerin hedefi haline geldi.

"TALİBAN İLE KUCAKLAŞAN SİZSİNİZ"



Daily Islamist isimli Twitter sayfası Özdağ'ın sözlerini alıntıladı. Özdağ ise kendisine LGBTİ+ üzerinden gelen tepkilere şu sözlerle Twitter hesabından yanıt verdi:

"Kuran kurslarında tecavüze uğrayan çocuklara susan sizsiniz. Bir defadan bir şey olmaz diyenlere susan sizsiniz. Erkek çocuklarını dağa götürüp zina değil diye tecavüz eden Taliban ile kucaklaşan sizsiniz. LGBT konuşsa bazılarınızın sokağa çıkamayacağı söyleniyor."