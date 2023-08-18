AKP'li Külünk 'kayıtsız' kalamadı! 'Bu iddialar tüm üniversite çevrelerinin dilinde...'
Son dönemde iktidarın yaptıklarını eleştiren AKP'li Metin Külünk, üniversitelere yabancı öğrencilerin sınavsız alındığını ve sahte evraklarla kayıt yapıldığına ilişkin iddiaları YÖK Başkanı Erol Özvar'a sordu. Külünk ayrıca, bu iddiaların üniversite çevrelerinde bilindiğini, üzerine giden yargı mensuplarının üzerinde baskı kurulmaya çalışıldığını belirtti.
21 yıllık AKP iktidarında üniversitelerin geldiği hali bu kez AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik yıllarından "dava" arkadaşı, AKP MKYK üyesi Metink Külünk açıkça dile getirdi.
Külünk, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'a, üniversitelerde sahte evrakla kayıt yapıldığına ve yabancı uyruklu öğrencilerinin sınavsız olarak kayıt edildiğine yönelik iddiaları sordu.
ÜNİVERSİTELERİN SEÇKİN BÖLÜMLERİNE SINAVSIZ KAYIT!
AKP'li Külünk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu iddiaların akademi çevreleri ve halk tarafından bilindiğine de dikkat çekerek, Özvar'a şu soruları yöneltti:
"YÖK Başkanı @erolozvar'a soruyoruz.
Türkiye genelinde yurtdışından gelen yabancı uyruklu öğrenciler, Üniversitelerin seçkin bölümlerine (tıp, diş hekimliği ve hukuk) sınavsız olarak kayıt ediliyor.
Bu kayıtlar öğrenci ajansı-danışmanlığı adı altında çalışmalar yapan şirketler tarafından yapılıyor.
Son dönemlerde evrakta sahtecilik yaparak, sahte evraklar ile kayıtlar üniversitelere yapıldığı yönünde iddialar artmış durumda.
Maalesef Fetö ve Fetövari örgütsel yapılanma modelleri ciddi tehlike taşıyor.
"İDDİALARIN ÜZERİNE GİDEN YARGI MENSUPLARINA BASKI"
Bu delillerin ve kuvvetli şüphenin olduğu bu konunun içerisinde siyasilerin de olduğu iddia edilirken, rektörlerin ve akademisyenlerin de bulunduğu iddiaları özellikle üniversite çevresi ve sokağın dilinde.
En can sıkıcı iddia ise bu konunun kuvvetli şüphe ve deliller ile konunun üzerine giden yargı mensuplarının üzerinde baskı oluşturulmaya çalışıldığı yönünde.
Bilelim ki DEVLETİ AYAKTA LİYAKAT EHLİYET
HAK VE ADALET tutar.
Sokağın sesini duymak ise her aşama da görev yapanların mecburiyetidir."
YÖK Başkanı @erolozvar a soruyoruz.— Metin KÜLÜNK (@mkulunk) August 18, 2023
Türkiye genelinde yurtdışından gelen yabancı uyruklu öğrenciler, Üniversitelerin seçkin bölümlerine (tıp, diş hekimliği ve hukuk) sınavsız olarak kayıt ediliyor.
Bu kayıtlar öğrenci ajansı-danışmanlığı adı altında çalışmalar yapan şirketler…
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