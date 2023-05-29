AKP’li Külünk, Merve Dizdar’ı tebrik eden Bakan Ersoy’un eşini hedef aldı
AKP MKYK üyesi Metin Külünk, oyuncu Merve Dizdar‘ı tebrik eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy’u hedef aldı.
Ünlü oyuncu Merve Dizdar, ‘Kuru Otlar Üstüne’ filmindeki performansıyla 76’ncı Cannes Film Festivali’nde ‘En iyi kadın oyuncu’ ödülünü aldı.
Dizdar’ın ödülünü ‘baskılara boyun eğmeyip mücadele edenlere’ adadığını söylemesinin ardından AKP’liler oyuncuyu eleştirmişti.
Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında “Büyük alkışlar sana sevgili Merve Dizdar” sözleriyle tebrik etti.
Paylaşım sonrası AKP eski milletvekili Metin Külünk, Bakan Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'u hedef aldı.
"KABUL EDİLEMEZ"
AKP’li Metin Külünk, Ersoy’un paylaşımına Twitter hesabından şu sözlerle tepki gösterdi:
“Galiba CHP’li bir vekilin eşi gibi. Ülkemizi bütün dünya önünde aşağılayan birine sosyal medyadan destek vermesi kabul edilemez.”
Galiba chp li bir vekilin eşi gibi.— Metin KÜLÜNK (@mkulunk) May 29, 2023
Ülkemizi bütün dünya önünde aşağilayan birine sosyal medyadan destek vermesi kabul edilemez. pic.twitter.com/89z3xGZcyo
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