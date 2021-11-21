AKP'li Külünk hızını alamadı: "Yunanistan füze atacakmış, Hodri meydan"

21 Kasım 2021 Pazar, 13:41

Çorum’da bir grup sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen “Yeni dünya düzeninde Türkiye’nin konumu” konulu konferansa katılan AKP MKYK Üyesi Metin Külünk, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Yeni dünya düzeninde Türkiye’nin kutup başı güç merkezi olmasını istemiyorlar” şeklinde konuşan Külünk, "PKK üzerinden Türk devletinin butik devleti haline getirmek istiyorlar. FETÖ üzerinden Türk devletinin çatısını çökertmek istiyorlar. LGBT üzerinden bu milletin insani değerlerini tüketmek istiyorlar” dedi.

5 SAATTE ATİNA'DAYIZ

Ege'de ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan gerilime de değinen Külünk, "Yunanistan füze atacakmış. Atsın da görelim ağzının payını alır. 5 saatte Selanik’teyiz. 5 saatte Atina’dayız. Eski Türkiye yok artık" ifadelerini kullandı.

PEKER'LE GÜNDEME GELMİŞTİ

Hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla iddianame hazırlanan Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) yaptığı videolarda hedef aldığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV yayınında, "Mafyadan 10 bin dolar alan milletvekili var" demiş, kulislerde bu ismin AKP'li Metin Külünk olduğu iddia edilmişti.

Peker de videolarında Külünk'le ilgili derneklere 'el altından' para yolladığını itiraf etmişti. Peker, Külünk'e yakın isimlerle ilgili "seçim zamanı geldiğinde arabasına para bırakırdım" demişti.