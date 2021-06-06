Sedat Peker'den Metin Külünk açıklaması: "Seçim zamanı geldiğinde arabasına para bırakırdım"

06 Haziran 2021 Pazar, 09:35

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in bugün yayınladığı 9. videosunda merak konusu olan konulardan biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen AKP MKYK Üyesi Metin Külünk'le ilgili iddialara ilişkin neler söyleyeceğiydi.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, “Sedat Peker'den 10 bin dolar alıyor” açıklamasındaki milletvekili olduğu iddia edilen AKP'li Metin Külünk'le ilgili olarak Peker "Şimdi Metin Külünk'ten konuşacağız, Metin ağabeyden. Metin abi beni telefondan aradı, Biden beni Erdoğan'a karşı... Ya dedim abi ne diyorsun sen, Biden işi gücü bırakmış Sedat Peker'i mi bekliyor, hepten delirdik, vallahi delirdiler. Adamlar dünyayı yönetiyor, onun devlet başkanı Sedat Peker'i mi bilecek. Benim kendi meselem var. Beni sakinleştirdi, konuştu konuştu. Sonra benim yanımdan ayrıldı, beni itibarsızlaştırmak için kurulan mafyalar var, tecavüz hikayelerini kurgulayan puştlar var ya, onlar var, vekiller var, devletten adamlar var. Özel adamları ama fındık kadar beyinleri var. O yüzden Metin ağabeyi konuşacağız. Beni yolda bırakanı rezil edeceğim, ha Metin ağabeyi rezil etmeyeceğim, ne yaşadık onu anlatacağım." dedi.

"ARABASINA BIRAKIRDIM"

Peker, Külünk'e her ay 10 bin dolar para yolladığı iddiasına ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Metin ağabeyle, Ömer Külünk diye bir yakını var mesela, nasıl ilişkimiz onu anlatayım. Tefeciler benim yeğenimin yerini almış, o zamanın parası bugünün 1,5 milyon lirası, tefecilerle bir konuşsan şey yapsa. Ya dedim Metin ağabey, ben ismimi unutturmaya çalışıyorum, o onu arayacak, o onu arayacak sanki ben tahsilat yapıyormuşum gibi. Dedim 'Ağabey kaç para ben vereyim?'. O konuda ismi geçen bir iki işadamı arkadaş var, 'biz ödeyelim' dedik. İş para ödemeye gelince bir tek ben ödedim, tapuyu aldık verdik. Biz para verdik mi böyle veririz. Almanya'daki o dernekler var ya, onlara rica ederdi 'para yollar mısın' diye, el altından onlara para yollardım. Ama öyle her ay giden 10 bin yok, seçim zamanı geldiğinde arabasına para bırakırdım.

Ya şimdi ben böyle deyince bizim diğer milletvekili tanıdıklar, lan bizi de, lan oğlum biz kimseyi söylemeyiz. Ama Biden miden gel film yap, sonra beni karalama kampanyasına abilik yap. İstesem gömmek için evet verdim derdim ama 10 bin değil çok daha fazlasını verdim."