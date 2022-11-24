AKP'li Mamak Belediyesi ekipleri küpeli bir köpeği barınağa götürdü

24 Kasım 2022 Perşembe, 23:28

AKP'li Mamak Belediyesi ekipleri, bugün iddiaya göre; sokakta yaşayan “küpeli” bir köpeği “saldırgan” olduğu iddiasıyla, bu yönde bir rapor olmadan alıkoydu. Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı avukat Tuğba Gürsoy, olay yerine gitti ve görevlilerin köpeği almasına engel olmaya çalıştı.

Gürsoy, belediye ekiplerine “Alamazsınız, köpeğin küpesi var. Aldırmam” diye itiraz etti. Gürsoy, ekiplerden; köpeğin saldırgan olduğuna dair raporu istedi. Belediye ekipleri raporu göstermedi. Belediye yetkilisi “Ne raporu göstereceğim, vatandaşın ihbarı var” dedi. Gürsoy, köpeğin alınmasına engel olmak istedi. Gürsoy tüm çabasına karşın, belediye ekipleri köpeği götürdü.

Gürsoy, Mamak Polis Merkezi Amirliği’ne giderek, belediye ekipleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Belediye ekipleri de Gürsoy hakkında “göreve engel olma” iddiasıyla şikayette bulundu.

Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Gürsoy, köpeğin kendilerinden nasıl alındığını anlatarak, "Biz hukukçuyuz, kanunları biliyoruz. Görevlendirme yazımızla oradaydık. Şikayetlerimizde bulunduk. Şu an Mamak Belediyesi'nin geçici hayvan bakım evinin önündeyiz. Aldıkları yaşlı olan küpeli köpeği de halen bize teslim etmediler. Uyuşturucu iğneye dayanamamış ve ölmüş olabilir" dedi.

Gürsoy, belediye yetkililerinin kendilerinin arabasının önünü kestiğini ve ayrıca "Hakim, savcı, avukat kim gelirse gelsin, bize karışamaz. Biz bu köpekleri topladık" dediğini söyledi. Gürsoy, kendisine hakaret edildiğini, araçlarının önünün kesilmesiyle de 'hürriyeti tahdit' suçunun işlendiğini kaydederek, Belediyenin Veteriner İşleri Müdürünün kendilerini tehdit ettiğini ileri sürdü.

Baronun Hayvan Hakları Merkezi yöneticileri köpek alındıktan sonra Mamak Belediyesi’nin barınağının önüne gitti. Burada merkezin yöneticisi avukatlar ile belediye yetkilileri arasında tartışma çıktı.

Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Avukat Güven Rıza Taştekin belediye çalışanları tarafından darp edildi. Olay aynı cep telefonu kamerasına da yansıdı. Jandarma ekipleri, barınağa geldi.

"ÖLDÜRECEKLERDİ"

Taştekin, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Burada tam şu noktada Mamak Belediyesi çalışanları tarafından darp edildim. Niyetim içerideki meslektaşlara yandım etmekti, destek amaçlı gelmiştim. Çıkmak istememi beyan etmeme rağmen kendileri çıkmama engel oldular. Güvenlik görevlisine hiçbir şekilde hiçbir müdahalede bulunmadım. Talebimi belirttim ve akabinde 5-6 kişi üzerime saldırdı. Ne olduğunu anlamadım, herhalde beni burada öldürmek istiyorlar. Neticede çıktım. Şoku da atlatmış değilim. Boynuma darbe aldım, dizlerime vurdular. Parmağım morardı. Bunlar hakkında darp raporu da alacağız” diye konuştu.

ERDOĞAN, “SAHİPSİZ HAYVANLARIN YERİ SOKAKLAR DEĞİL, BARINAKLARDIR” DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Kasım'da sokakta yaşayan köpeklerin belediyeler tarafından "toplatılması" gerektiğini ve konuyla iki bakanlığa talimat verdiğini söylemişti. Erdoğan şunu söylemişti:

"Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklardır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına gerekli talimatları verdim. Bakanlarım çalışıyor. Bu işi boş bırakmamalıyız. Konuyla ilgili atılacak adımlar neyse, ne tedbir gerekiyorsa yerine getirilecek. Bu konuda öncelikli olarak belediyeler, barınaklar inşa ederek sahipsiz, başıboş sokak hayvanlarını toplamalı."

MAMAK BELEDİYESİ: “ŞAHIS HAKKINDA YASAL İŞLEMLER BAŞLATILMIŞTIR”

Mamak Belediyesi’nin internet sitesinden yaptığı açıklama şöyle:

“24.11.2022 tarihinde saat 08:22'de çözüm merkezimize gelen ihbarla Doğukent Caddesi’nde bir aracın çarpması ile kanlar içinde kalarak hayatını kaybeden bir sokak köpeği, yapılan ihbar üzerine Veteriner Müdürlüğü görevlileri tarafından araca alınmıştır. Ege Mahallesi’nde saldırgan köpeklerle ilgili yapılan başka bir ihbar üzerine, Veteriner Müdürlüğü görevlilerinin köpekleri aynı araca alması esnasında bir şahıs, kaza sonucu ölen köpekle ve diğer köpeklerle ilgili tepki göstermiştir. Çalışmalar esnasında Veteriner Müdürlüğü’nün görevini yapmasına engel olmak isteyen görevlilere saldıran ve yalan haber yayan şahıs hakkında yasal işlemler başlatılmıştır.”

BELEDİYE BAŞKANI KÖSE: “ŞEHİRDE SAHİPSİZ KÖPEK OLAMAZ”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şöyle:

“Şehirde sahipsiz köpek olamaz. Allah-u Teala’nın sessiz kullarına kimsenin zarar vermesine müsaade etmeyiz. Sosyal medyada çarpıtılarak yapılan yayınlarla ilgili yasal haklarımızı kullanacağız.”