AKP'li meclis üyeleri trafik kazası geçirdi

AKP İl Genel Meclis üyeleri Erol Kapucu ve Yakup Urtaç, Giresun'un Alucra ilçesinde trafik kazası geçirdi. Yaralanan meclis üyeleri hastaneye sevk edildi.

AKP'li meclis üyeleri trafik kazası geçirdi
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İHA
Yayınlanma: 25.11.2024 - 21:42

Giresun'un Çamoluk ilçesi AKP İl Genel Meclis üyeleri Erol Kapucu ve Yakup Urtaç, Giresun İl Genel Meclisi toplantısına gitmek üzere yola çıktıkları sırada Alucra ilçesinin Aktepe Köyü yakınlarında kaza yaptı.

Yakup Urtaç'ın kullandığı 34 NS 1701 plakalı otomobil, yolun buzlanması ve kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkarak köprüden dereye uçtu.

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

Kazanın ardından yaralanan meclis üyeleri, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı ve ilk müdahale için Alucra Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada yapılan ilk müdahale sonrası, yaralıların Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Etiketler: #Devlet hastanesi #kaza #Meclis üyeleri

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