Oyuncu Sezgin Erdemir, trafikte dehşeti yaşadı! Aracında saldırıya uğradı

Yayınlanma: 19.11.2024 - 21:49

Güncelleme: 19.11.2024 - 21:49

Çeşitli dönem dizilerinde rol alan oyuncu Sezgin Erdemir, trafikte saldırıya uğradı. Erdemir, TEM yolunda ilerlerken bir sürücüyle önce sözlü tartışma yaşadı ardından aracının içinde mahsur kaldı.

Ekol TV’nin aktardığı habere göre, oyuncu Sezgin Erdemir, yolda ilerlerken minibüs şoförü, emniyet şeridinde yavaşlayarak oyuncuyu durmaya zorladı. Araçtan inen 2'si erkek 1'i kadın 3 kişi Erdemir'in aracının önünde durarak küfürler savurdu.

Araçtan inen iki kişiden biri aracın üzerine otururken diğeri camlara vurdu. TEM otoyolunda mahsur kalan oyuncu sakinliğini korumaya çalıştı.

Erdemir aracın camını ve kapılarını kilitledi. Erdemir o anları cep telefonu kamerasına kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"Evet çok güzel. Gel aynen gel sen de saldır gel gel hepiniz saldırın. Ben buradayım. Çağır polisi çağır buradayım. Yolumu nasıl gasp ettiğimi üstüme sürdüğümü hepsini görelim. Şu an burada mahsur bırakılmış durumdayım gidemiyorum. Adam arabanın üzerine oturdu.”

TUTUKLANDILAR

Olay sonrası oyuncu Sezgin Erdemir elindeki görüntülerle soluğu karakolda aldı. Harekete geçen ekipler iki kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler tehdit hakaret ve mala zarar verme suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.