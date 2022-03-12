AKP'li meclis üyesi şirketi kurdu, ihaleyi kaptı

12 Mart 2022 Cumartesi, 09:05

AKP’li belediyelerin ‘adrese teslim’ ihalelerine her gün bir yenisi ekleniyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, AKP İstanbul Arnavutköy Belediye Meclisi Üyesi Hamza Balkaya’nın ortağı olduğu ve bu yıl 17 Ocak’ta kurulan “Bütas Asfalt Nakliyat” isimli şirkete ‘pazarlık’ yöntemiyle 9 milyon 620 bin TL’lik ihale verdi.

“Doğal afet, savaş ve özellikli işler” koşuluyla kullanılması gereken pazarlık yöntemiyle ihaleyi kapan şirketin ortağı olan Hamza Balkaya’nın babası da bir önceki dönemde AKP Arnavutköy Meclis üyesiydi.

İKİ AYLIK ŞİRKET

BirGün'den Uğur Şahin'in haberine göre, AKP’li Yücel Yılmaz idaresindeki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, 28 Şubat 2022 tarihinde “Yol Yapım Bakım ve Onarım Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Bitüm Temini ve Nakli İşi” başlığında bir ihale açtı.

Kamu ihalelerinde “istenmeyeni eleme aracı” olarak kullanıldığı gerekçesiyle tartışılan pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihale kapsamında üç şirket doküman satın alırken tek şirket teklif sundu. Teklifleri değerlendiren idare, Bütas Asfalt Nakliyat Limited Şirketi ile 7 Mart’ta el sıkıştı. Şirket ile belediye arasında 9 milyon 620 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Belediyeden 9 milyon 620 bin TL’lik ihaleyi alan şirketin ortağının AKP İstanbul Arnavutköy Belediye Meclisi Üyesi Hamza Balkaya’nın olduğu anlaşıldı. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre ihaleyi kapan şirket, 17 Ocak 2022 tarihinde kuruldu. Yani kuruluşunun üzerinden daha iki ay bile geçmemişken bu ihaleyi aldı. Biri Balıkesir’de olmak üzere üç ortağın kurduğu şirketin kuruluş sermayesi ise 300 bin TL. Hamza Balkaya’nın babası Nasrullah Balkaya da bir önceki dönem Arnavutköy Belediyesi’nde AKP’li üye olarak görev yapmıştı.

ÇIKAR SAĞLAMAK İÇİN

Balkaya’nın ortağı olduğu şirketin ihale almasını eleştiren Arnavutköy Belediye Meclisi’nin CHP’li Üyesi Hikmet Altunkalem, “Siyaset yapanların siyasi nüfuzunu kullanmamaları gerek. Burada Arnavutköy’den değil, ama aynı partinin büyükşehir belediyesinden ihale alınmış. Siyasette bunların olmaması gerekiyor, ama maalesef görüyoruz ki insanlar siyasette kendilerine çıkar sağlamak için statülerini kullanıyorlar” dedi.

PROBLEM TEŞKİL ETMİYOR

Hamza Balkaya ise “Sadece asfalt değil, birçok iş yapıyoruz. Yani bir problem teşkil etmiyor. Siyaset yaptığımı da bilmez kimse. Bulunduğumuz ilçe sınırları içerisinde siyaset yapıyoruz. Ticaretle siyaseti birbirine karıştırmıyoruz” diyerek kendisini savundu.

HIZLI YÜKSELİŞ

1987 Muş doğumlu Hamza Balkaya, İstanbul Muş’lu Sanayici ve Yatırımcı İş Adamları Derneği (İMSİYAD) yönetim kurulu üyesi. İş hayatına Arnavutköy ve çevresinde müteahhit olarak çalışmaya başlayan Balkaya, hazır beton, akaryakıt ve maden sektörlerinde faaliyete devam ediyor. Balkaya, 2019 yılından itibaren AKP’den Arnavutköy Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yapıyor.