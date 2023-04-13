AKP’li Meclis üyesinden Tunç Soyer’e tesis teşekkürü: Biz yapamadık!
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ödemiş-Bayındır’da seçim çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret etti. Bayındır’ın AKP’li Meclis Üyesi Ali Haldun Özgün süt işleme tesisi için Soyer’e teşekkür ederek, “Biz bunu yapamadık biliyor musunuz? Bayındır’a 100 milyonluk bir yatırım sağlayamadık” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ikinci bölge milletvekili adayları ile birlikte Kiraz, Ödemiş ve Bayındır’da seçim çalışmalarına katıldı. Bölgedeki yurttaşlarla bir araya gelen Soyer şikayet ve isteklerini dinledi. Esnafları tek tek gezerek selam veren Tunç Soyer bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Videoda Tunç Soyer ile AKP Bayındır Belediye Meclis Üyesi Ali Haldun Özgün arasında geçen diyalog gündem oldu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İZTARIM şirketi üzerinden kurduğu günlük 100 ton süt işleme kapasiteli Bayındır Süt Fabrikası için Soyer’e teşekkür eden Özgün, “BAYSAN süt üretim tesisimizi bize kazandırdığınız için teşekkür ederim. Ben AK Parti Bayındır Belediyesi meclis üyesiyim. Neyse doğru o. Biz bunu yapamadık biliyor musunuz? Bayındır’a 100 milyonluk yatırım sağlayamadık” diye konuştu.
Soyer ise, “Eyvalah, ne güzel bunları duymak. Çok memnun olduk, inşallah daha iyisi olacak” yanıtını verdi.
Bize yıllardır aksini söylüyorlar ama her şeyin bir çözümü var ve biz o çözümler için geliyoruz.— Tunç Soyer (@tuncsoyer) April 13, 2023
Koltukları boşa işgal edenlerin yerini liyakatla dolduracak, Hak yemeden, hakkını vererek yaşayacağız bu hayatı. pic.twitter.com/x3x5oTqzx3
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