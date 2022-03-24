AKP'li Mehmet Özhaseki'den 'beşli çete' savunması

24 Mart 2022 Perşembe, 21:32

Temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Valiliği ziyaret ederek, Vali Mahmut Demirtaş ile görüştü.

AKP Mardin İl Başkanlığına geçen ve İl Başkanı Faruk Kılıç ile partililerle bir araya gelen Özhaseki, daha sonra Atatürk Kültür Merkezi'nde AKP Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, AKP'nin 20 yıllık iktidarında her alanda Türkiye'nin kaderini değiştiren çalışmalar yapıldığını ileri sürdü.

5’Lİ ÇETE SAVUNMASI

Muhalefetin şehir hastaneleri, köprü, havalimanları, Marmaray gibi hayırlı işlere hep karşı çıktığını söyleyen Özhaseki, "En son Çanakkale Köprüsü yapıldı, seslerini çıkaramadılar. Buna da '5 müteahhit' falan demeye başladılar. Orada 2 Koreli var, yapan yerli firmalardan bir tanesi eski CHP milletvekili, biri de Nihat Özdemir. Başka insanlar vardı ihalelere girdiler de onların elinden mi alındı? Daha düşük fiyat verenler vardı da onlara verilmedi de özellikle bunlara mı verildi? Hayır. İftira, at atabildiğin kadar. Bütün hayırlı işlere de karşı çıkmaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"BİZİM DÖNEMDE ÖZGÜRLÜKLER DE GENİŞLETİLDİ"



"Bizim dönemde özgürlükler de genişletildi. Çok şükür şimdi özgürlükler ortamı var" ifadelerini kullanan Özhaseki, şöyle devam etti:

Özgürlükler derken sadece başörtülü kız kardeşlerimizi kastetmiyorum. Onun dışında bir vatandaş 'Ben Arap'ım', 'Ben Kürt'üm' diyemiyordu. Dilini konuşturmuyorlardı. Bir vatandaş Alevi olduğunu söylemiyordu. 4 kişi bir araya gelip kitap okuyamıyordu. Bunların hepsini gördük.

Özhaseki, 6 siyasi parti genel başkanlarının bir araya gelmesine ilişkin de şunları kaydetti:

Karşı tarafa baktığımızda 6 tane parti, bir de gözükmeyen, masanın altında yer alan, milleti kandırarak 7. partiyi oraya eklemediler. Peki ne istiyor bunlar? Türkiye'nin iyiliği için bir proje duydunuz mu? Gelecekle ilgili herhangi bir şey ortaya koydukları bir program duydunuz mu? Hayır. Bir tek istekleri var. Recep Tayyip Erdoğan gitsin, ne olursa olsun. Bunun için iş birliği yapmayacakları kimse kalmadı. Yapacakları hiçbir şey yok. Nasıl oturacaklarını 1 ayda karar verenler, bu ülkenin sorunlarına kaç asırda karar verirler ki. Her biri birbirinden faklı olan, dünya görüşleri bile şimdiye kadar hiç uyuşmamış olanlar, yolları kesişmemiş adamlar nasıl gelip bu ülkede bir medeniyet inşa edecekler ki? Ama yıkmak üzere anlaştılar.

AKP'Lİ BÜLENT TURAN DA 'BEŞLİ ÇETE' SAVUNMASI YAPMIŞTI



AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan da bugün yaptığı açıklamada "İnsanların işini firmasını mezhebine dinine siyasetine göre sınıflandırmayı ahlaki bulmuyorum. Ama dört firma ortak yaptı. İkisi Kore firması geçiyorum, birisi Limak Nihat Özdemir malumunuz. Beşli çeteden diyor arkadaşlar, utanmadan söylüyorlar bunu. Çok ayıp bir şey bu. İnsanlara bu denir mi, ne çetesi ne beşi? Peki dördüncü firma kim? Biliyor musunuz? Yapı Merkezi Ersin Arıoğlu İstanbul CHP vekili, arkadaşlar ayıp değil mi ya?" ifadelerine yer vermişti.

