'Beşli çete'nin referansı: 4 milyon TL'lik ihale AKP'liye gitti

16 Mart 2022 Çarşamba, 09:20

Kamu kurumları ile yerel yönetimlerin ihaleleri AKP’lilerce paylaşılmaya devam ediyor. Bunun son örneği Elazığ’da yaşandı. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, AKP’li Şahin Şerifoğulları’nın yönetimindeki Elazığ Belediyesi, 21 Şubat’ta “Su ve Kanalizasyon Servisinde Kullanılmak Üzere Atık Su Borusu Alımı” için ihale açtı.

İhaleye yalnızca iki şirket teklif verebilirken teklifleri değerlendiren idare, bir teklifi geçersiz kıldı. Böylece rakipsiz kalan “Şemsettin Yılmaz İnşaat” ihaleyi kazandı.

ŞİRKET AKP'LİNİN

BirGün'den Uğur Şahin'in haberine göre, şirketle Elazığ Belediyesi arasında 9 Mart tarihinde 3 milyon 979 bin 955 TL’lik sözleşme imzalandı. Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre ise söz konusu şirketin sahibi AKP Elazığ İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Feti Yılmaz. Yılmaz, partinin yönetim kurulunda “İl Ekonomi İşleri Başkanı” olarak bulunuyor.

AKP’li Ahmet Feti Yılmaz’ın ihale almasını eleştiren CHP Elazığ İl Başkanı Av. Çoskun Çağlar Duran, “Hukuki de değil, etik de değil. Tüm AK Parti belediyelerinde olduğu gibi, Elazığ’da da bu durum karşımıza çıkıyor. Bizim isteğimiz bu tarz ihalelerin tekrarlanmaması” ifadelerini kullandı.

61 İHALE ALDI

Elazığ Belediyesi’nden 3 milyon 979 bin 955 TL’lik ihale alan şirketin internet sitesinde “beşli çete” olarak isimlendiren iktidara yakın şirketlerden Kolin İnşaat, Cengiz İnşaat ve Limak İnşaat’ın “referans” olarak gösterildiği görülüyor. Ayrıca “Şemsettin Yılmaz İnşaat” isimli şirket, son 11 yılda kamudan 44 milyon 393 bin TL’lik tam 61 ihale aldı. Bunun 29 milyon 614 bin TL’lik, 30 ihaleden oluşan kısmı ise Elazığ Belediyesi’nden alınan işler oluşturdu.

Şirketin aldığı diğer ihalelerden bazıları şöyle:

•Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden 5 milyon 204 bin TL’lik dört ihale.

•Alanya Belediyesi’nden 5 milyon 773 bin TL’lik iki ihale.

•Malatya Büyükşehir Belediyesi’nden 1 milyon 283 bin TL’lik bir ihale.

•Antalya Su ve Atıksu Genel Müdürlüğü’nden 1 milyon 832 bin TL’lik bir ihale.