AKP'li Metin Gündoğdu'dan 'ittifak' açıklaması: Bilgisini vermem doğru olmaz ama

08 Şubat 2022 Salı, 07:16

AKP Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu Konya merkezli yayın BBN Türk TV'de katıldığı ‘Cafe Pazar’ programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'BİLGİSİNİ VERMEMİZ DOĞRU DEĞİL AMA İTTİFAK GENİŞLEYECEK'

Sunucunun, "Cumhur İttifakı'nın genişleyeceği" iddialarına yönelik sorduğu soruyu yanıtlayan Gündoğdu, şöyle konuştu:

"Bir şey hayata geçmeden bunun bilgisini bizim vermemiz doğru olmaz ama Cumhur İttifakı da genişleyecek. Genişlemesi için de bir çalışma var. Bu çalışmalar da önümüzdeki günlerde ortaya yavaş yavaş çıkar. Ama en önemli ittifakı biz milletle oluşturmalıyız. Yeni katılımdan ziyade ben milletle olan bağımızın daha da güçlendirmemiz gerektiğine düşünüyorum. Dilimizi daha güzel bir dil haline getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. İttifakta başka siyasi partiler Cumhur İttifakı ile birlikte hareket edebilir. Ama ondan ziyade ben 84 milyon insanımızı kucaklayacak bir dille hareket etmemiz gerektiğini düşünenlerdenim."

'MÜLAKATLARDAN ARINMAMIZ LAZIM'

Kamuda mülakatla işe alımlardan kendilerinin de yorulduğunu ifade eden Gündoğdu, "Mülakatlardan biraz daha arınmamız lazım" açıklamasında bulundu.

Gündoğdu şu ifadeleri kullandı:

"Eksiklerimiz elbette olabilir, biz insanız bu yüzden hatalarımız olabilir. Bu hataları düzelterek bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz. Milletin küstürdüğümüz kısmını kucaklamamız onlarla bir araya gelmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kamuda mülakatlardan biz de yorulduk. Mülakatlardan biraz daha arınmamız lazım. Sağlık Bakanlıı'nın getirdiği sistemi getirmemiz lazım. Gençlerimizin en çok sitem ettiği konulardan birisi bu. Bunları düzelterek vatandaşı kucaklamamız açısından biraz daha alan açılması lazım. Bunu da aşmaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadar bunu düzeltmeliyiz. İnsanlar ister istemez üzülüyor, kırılıyor. Bizim de vebale girmememiz lazım. Bu konu da bizim de hassas davranmamız lazım. Zaten mülakatların da azalması lazım"