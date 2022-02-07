Cumhur İttifakı'ndaki iş bölümü: MHP hangi rolü üstlendi?

07 Şubat 2022 Pazartesi, 14:56

Cumhur İttifakı ortakları AKP ve MHP, sıklıkla Haziran 2023'te yapılacağını yineledikleri seçimlere bir buçuk yıldan az süre kala çalışmalarını hızlandırdı. Öyle ki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teşkilatlarına CHP'nin sandıktan birinci parti çıktığı bölgelerde ana muhalefet partisinin 'zillete nasıl düştüğünü bölücülüğe nasıl teşne olduğunu anlatma ve seçmeni ikna etme' talimatı verdi.

Uzun yıllar ‘MHP' ve ‘Türkiye'de milliyetçilik' üzerine çalışan gazeteci - yazar Kemal Can, Gerçek Gündem'den Miray Tamer'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin CHP'yle ilgili çıkışlarını değerlendiren Can şunları söyledi:

"Milliyetçi Hareket Partisi bir süredir, özellikle CHP seçmenine milliyetçilik ve HDP'yle yakınlık teması üzerinden bir suçlama kampanyası yürütmenin iktidar cephesindeki üstlenicisi gibi davranıyor. Açıklamalara da bakarsak daha yoğun olarak Erdoğan'ın ya da AKP sözcülerinin İYİ Parti'ye dönük daha fazla çıkışları oluyor. Pozitif ya da negatif. CHP'ye dönük taarruzları ise büyük ölçüde MHP ve Bahçeeli yürütüyor. İktidar içince muhalefet blokundaki zayıf noktalara hangi temalar üzerinden saldıracağı yönünde bir iş bölümü yapıldığını ve bu bir iş bölümü uyarınca söylemleri gerçekleştirdiklerini düşünüyorum.

'SİYASİ DİLİN DOZ AYARINI BÜYÜK ÖLÇÜDE BAHÇELİ VE MHP YAPIYOR'

Zaten genel olarak muhalefete dönük sertleşen siyasi dilin doz ayarını büyük ölçüde Bahçeli ve MHP yapıyor. Zaten oradaki seviyeyi büyük ölçüde Bahçeli belirliyor. Ama özel olarak ittifakın, muhalefet ittifakını CHP kanadını yıpratma işini de daha yoğun olarak yapacağı anlaşılıyor.

'Bu bir seçim çalışması işareti mi?' sorunuza cevaben şunu söyleyebilirim; iktidar aslında 2019'dan itibaren sürekli olarak bir seçim çalışması yürütüyor aslında. Bu bir erken seçim ya da seçim startı olarak yorumlanır diye düşünmüyorum. Çünkü şu anda koşullar bir erken seçimin, baskın seçimin iktidar için özel bir avantaj yaratmayacağını düşündürüyor. Biraz daha muhalefet cephesini hırpalaması, onların birlikteliğini biraz daha bozması ve kendi pozisyonunu da biraz daha rahatlatmaya ihtiyacı var. Onun için de biraz daha zaman kullanmak istiyor.

'MUHALEFETİ DAĞITMA YA DA SIKIŞTIRMA ÇABASININ DOZU ARTACAK'

Bu kullandıĞI zamanı da büyük ölçüde muhalefeti sıkıştıracak hamlelerle değerlendirecek. Dolayısıyla MHP'nin bu çıkışının bir seçim çalışmasından çok sistemli biçimde yürütülen çabanın muhalefete dönük dağıtma ya da sıkıştırma çabasının doz artırarak devam edeceği anlamına geliyor bence."

'TAVŞAN ATLET' BENZETMESİ

Can'a, Sezen Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) terör teftişi gibi iktidar partisinin geri adım attığı konularda MHP liderinin el yükseltmesi üzerine de konuştu.

"Aslında birazcık atletizmdeki gibi 'tavşan atlet' benzetmesiyle ifade edilebilir. Biraz önden ve ritmi yükselten hedefler koyuyor, suçlamalarda da böyle, iddialarda da böyle, tepkilerde de böyle. Aynı şeyi Anayasa Mahkemesi'ne karşı ya da başka birtakım konularda da görüyoruz" diyen Can, bunun ne anlama geldiğini şöyle anlattı:

"O genelde en yüksek hedefi ve çıtayı işaret ediyor. Bu anlamda da hedef ve istikametini iktidarın belirleyen ana aktör işlevini görüyor. Bu yeni bir durum değil, ama daha da belirginleşmiş bir durum. Daha da bariz bir hal almış durumda. Önümüzdeki dönemde de böyle devam edeceğini düşünüyorum. Bu bir çelişki değil aslında, onu söylemek istiyorum. Yine bir iş bölümü yani."