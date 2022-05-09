Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sığınmacılar konusunda 1 ayda 4'üncü çark

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 14:47

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) 32. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "Suriye’den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Bay Kemal; siz ne derseniz deyin biz oradayız" dedi.

Bazı muhalefet partileri iktidar olmaları durumunda sığınmacıları ülkelerine gönderceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise sığınmacılar konusunda son 1 ayda 4 kere çark etti.

"GÖNDERMEYECEĞİZ" DEMİŞTİ

Erdoğan 15 Mart'ta Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası İyilik Ödülleri" töreninde yaptığı açıklamada, “Ana muhalefet, ‘Biz seçimi kazandığımızda mültecileri ülkelerine göndereceğiz’ diyor. Biz göndermeyeceğiz. Ensarın ne olduğunu biliyoruz” diye konuşmuştu.

BİR AY SONRA GERİ ADIM

Bu açıklamalara gelen tepkilerin ardından Erdoğan, 18 Nisan'da büyükelçilerle iftar buluşma sonrası, “Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” değerlendirmesini yapmıştı.

1 MİLYON SURİYELİ GÖNDERİLİCEK

Erdoğan 3 Mayıs'ta İdlib'de düzenlenen briket evlerin açılış töreninde ise gönderdiği video mesajda konuya ilişkin şunları söyledi:

"Şimdi de 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni projenin hazırlığı içindeyiz. Azez-Cerablus-El Bab-Tel Abyad ve Resulayn ile 13 bölgedeki proje geniş kapsamlı. Konuttan hastaneye kadar, tarımdan sanayiye kadar tüm ekonomik altyapı projenin içinde yer alacak. Suriye’nin diğer kısımları da güvenli hale geldiğinde gönüllü geri dönüşler için gereken zemini hazırlamanın gayreti içinde olacağız."

"SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Bugün MÜSİAD'ın 32. kuruluş yıl dönümü töreninde konuşan Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Suriye'den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Bay Kemal; siz ne derseniz deyin. Birileri çıkmış durmadan laf salatası yapıyor. Biz muhacir ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız. Bizim kapımız açık onlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Onları katillerin kucağına atmayacağız. "