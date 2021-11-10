AKP'li Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması

10 Kasım 2021 Çarşamba, 09:19

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, dün akşam Akit TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'deki ekonomik kriz ve hayat pahalılığı üzerine konuşan Kurtulmuş, enflasyonun git gide arttığının farkında olduklarını söyledi. Yurttaşın alım gücünü artıracak tedbirler alacaklarını söyleyen Kurtulmuş, asgari ücret zammıyla ilgili de konuştu.

Kurtulmuş, yıl sonunda açıklanacak olan asgari ücret zammıyla ilgili şunları söyledi:

"Yıl sonu itibarıyla Türkiye'de asgari ücret gündeme gelecektir. Asgari ücrette emekçilerimizin beklentilerini karşılayacak, milletimizin tamamının da 'tamam bu hakkaniyete uygun' diyeceği fevkalade önemli bir gelişmeyi ortaya koyacağımızı düşünüyorum. 19 yıldır sürdürülen vatandaşı enflasyona ezdirmemek politikasını burada da ortaya koymak durumundayız."