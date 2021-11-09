DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Milli gelir artışından payını alan bir asgari ücret olmalı

09 Kasım 2021 Salı, 16:05

Asgari ücretle ilgili gündem bu yıl her zamankinden daha erken başladı. Genellikle aralık ayına doğru konuşulan asgari ücret görüşmeleri bu yıl kasım ayı gelmeden gündeme geldi.

Türk Lirası’nın (TL) döviz karşısında değer kaybetmesi nedeniyle asgari ücret Ocak 2021’deki dolar kuruna göre 87 dolar azaldı. Geçim derdinin şu andaki en önemli sorun haline dönüşmesi sendika ve partileri de harekete geçirdi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücret görüşmelerine ilişkin Cuhuriyet.com.tr'ye açıklamalarda bulundu.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretin Türkiye'de ortalama bir ücret haline geldiğini söyleyen Çerkezoğlu, Çalışanların yarısından fazlası asgari ücretle çalışıyor. Hatta üniversite mezunu, vasıflı iş gücü diye tarif edilen gençlerimizin yarısından fazlası asgari ücretle iş başı yapıyor. Dolayısıyla biz asgari ücreti konuşurken ortalama ücretleri konuşuyoruz" dedi.

"AKP, TÜRK LİRASINI DEĞERSİZLEŞTİREN BİR POLİTİKA İZLİYOR"

AKP'nin yıllardır uyguladığı ücretleri baskılamaya dönük politikaların en önemli araçlarından birinin asgari ücret olduğunu belirten Çerkezoğlu, AKP iktidarının ücretlerin baskılanması, ucuz emek politikaları, emeğin ucuzlatılması ve Türk Lirası'nın değersizleştirilmesi üzerine bir büyüme modeli izlediğini söyledi.

"AKP'nin izlediği politika sonucunda dolar karşısında sürekli değer kaybeden bir Türk Lirası var" diyen Çerkezoğlu, "Bu tüm ücretlerin alım gücünü ciddi bir biçimde düşürüyor. Asgari ücrette de bu çok açık bir biçimde görülüyor. Yıllardır asgari ücret düşük belirlenerek daha yılın ilk aylarında açlık sınırının bile altına gerileyen bir asgari ücret var. Şu an asgari ücret 300 doların altına düşmüş durumda. Avro cinsinden baktığımızda 250 avroya denk geliyor. Mutlaka bu sorunun giderilmesi gerekiyor. Çünkü sorun sadece asgari ücretin sayısal olarak rakamsal olarak artırılması değil, alım gücünün korunmasıdır. Dolar karşısındaki kayıp da bu açıdan son derece önemli, bunun giderilmesi şarttır" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN 12 KAT ARTTI DEDİ AMA ASGARİ ÜCRET 6-7 KAT ARTTI"

Çerkezoğlu ayrıca, "Mutlaka büyümeden, milli gelir artışından payını alan bir asgari ücret olmalı. Örneğin, geçenlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, '2002 yılından bu yana kişi başına düşen milli gelir 12 kat arttı' dedi. Ama ücretler asgari ücret dahil olmak üzere aynı dönem içerisinde sadece 6-7 kat civarında arttı" diye konuştu.

"KASIM AYI ORTASINDA AÇIKLAYACAĞIZ"

Bu yıl erken başlayan asgari ücret görüşmelerinde atacakları adımlara değinen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, şu ifadeleri kullandı;

"2022 yılı için asgari ücretle ilgili rakam önerisini kasım ayı ortasında açıklayacağız. Ardından hem iş veren örgütleriyle hem diğer emek örgütleriyle hem de siyasi partilerle asgari ücretle ilgili görüşmelerimizi kasım ayı ortasından sonra gerçekleştireceğiz.

Rakam hesaplamamızı enflasyon, istihdam durumu, alım gücü, açlık sınırı, yoksulluk sınırı gibi bütün bunların güncel hesaplamalarıyla yapıyoruz. Asgari ücretin enflasyonun üzerinde artırılması, dolar kuru dikkate alınarak bu kaybın giderilmesi, işçinin ailesiyle birlikte geçinebileceği gerçek bir geçim ücretinin olması, açlık ve yoksulluk sınırının dikkate alınması asgari ücreti belirleyici temel ilkelerdir.

"ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ BİLE ALTINDA"

Türkiye'de şu an dört kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması için gerekli tutar olan açlık sınırı 3 bin liraları geçti , yoksulluk sınırı 10 bin liranın üzerinde ama asgari ücret 2 bin 825 lira yani açlık sınırının bile altında. En azından bir evde iki kişi çalıştığı zaman o eve bir yoksulluk sınırı kadar gelir girebilmeli diyoruz. Bütün bunları söylediğimizde de rakam olarak bir tarif yapmış oluyoruz aslında. Bunun en güncel biçimini de kasım ayı ortasında bütün kamuoyuyla paylaşacağız. Bunun mücadelesini iş yerlerinden başlayarak alanlarda, meydanlarda sürdürürken aynı zamanda konunun muhatapları olan bütün siyasi partilerle de görüşmelerimizi yapacağız."