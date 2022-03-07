AKP Sözcüsü Ömer Çelik: BM yaptırımlarına katılıyoruz

07 Mart 2022 Pazartesi, 18:31

AKP Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısına ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Çelik, konuşmasına Diyarbakır Anneleri ile başladı.

Uluslararası insan hakları örgütlerinin Diyarbakır Anneleri'ni gündemine almadığını ifade eden Çelik, "Ne hazindir ki her konuya paragraf ayıran insan hakları örgütlerinin konularına bir türlü Diyarbakır Anneleri girmiyor. Bu nasıl bir iki yüzlülüğün olduğuna dair ibret vesikasıdır" dedi.

'TACİZ CEZASI' AÇIKLAMASI

MYK'da Adalet Reformu'nu da değerlendirdiklerini kaydeden Çelik, "Taciz eylemlerine dönük düzenlemeler ilişkin adımlar atılacak. Fiziksel ya da iletişim araçlarıyla yapılan tacizlerin cezası 6 aydan 2 yıla kadar olacak. Kasten öldürme, yaralama gibi suçlar kadına karşı işlenmişse cezaları daha da artacak. Bütün bunlar şiddet mağduru kadınlarımız talep etmeleri halinde baro tarafından ücretsiz avukat temin edebilmeleri Adalet Reformu kapsamında MYK'mıda ele alındı. Adalet Reformu hayata geçtiğinde birçok yaranın iyileşmesine neden olacaktır" diye konuştu.

"TARAFLARIN KABUL ETMESİ HALİNDE DİPLOMATİK ZEMİNİ OLUŞTURMAYA HAZIRIZ"

AKP Sözcüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MYK toplantısında diplomatik faaliyetlere ilişkin görüşlerini aktardığını söyleyerek, "Parti olarak şu anda yürürlüğe giren ateşkesin hayata geçmesinden memnuniyet duyuyoruz. Kalıcı barışın sağlanması için Cumurbaşkanımızın ortaya koyduğu yol haritası açıktır. Tarafların kabul etmesi halinde bütün bu diplomatik zemini oluşturmaya hazırdır" dedi.

Çelik, "Almanya'nın silahlanacağını söylemesi, İsvçre'nin tarafsızlığının sona ermesi, büyük kurumların işlevsiz hale gelmesi mevcut düzenin dikişlerinin söküldüğü daha kapsamlı bir düzen arayışı olduğunu gösteriyor" ifadesini kullandı.

Çelik, "Avrupa Birliği açısından burada yeterince bir diplomasi ğretilemediği, Türkiye'nin ürettiği diplomasinin AB açısından çok kıymetli olduğunu görmekteyiz. Bu da Türkiyesiz bir AB olamayacağını gösteriyor. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diyen Macron, NATO kanadını güçlendirmeye çalışıyor. Türkye'nin kapasitesini öven müttefiklerimiz hala savunma konusunda ambargo uygulamaya devam ediyor" diye kaydetti.

"BM YAPTIRIMLARINA KATILIYORUZ, ONUN DIŞINDA MESAFELİYİZ"

Avrupa'da Rus sanatçılara yönelik devam eden cadı avına ilişkin olarak ise Çelik, "Rusya'nın Ukrayna'nın işgaline karşı çıkmak başka bir şey, Rus kültürüne ve halkına karşı nefret üretmek başka bir şey. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda Avrupa ülkelerine uyarısı olmuştur" şeklinde konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgaline karşı olduklarını ifade eden Çelik, "Herhangi bir ülkenin toprak bütünlüğünün yok edilmesi gibi bir tavır asla kabul edilemez. Buna karşı çıkıyoruz. Aynı zamanda burada realist olmak gerekiyor. Rusya'nın güvenlik kaygılarının da giderilmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Çelik Türkiye'nin Montrö'yü uygulama tavrının dünya tarafından takdir gördüğünü ifade etti.

Yaptırım konusunda "BM yaptırımlarına katılıyoruz" diyen Çeli onun dışındaki her türlü yaptırıma mesafeli olunduğunun altını çizdi.

"GIDA ÜRÜNLERİNDE BİR SIKINTI YOK"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik şunları kaydetti:

İsrail Cumhurbaşkanı ziyareti: İkili ilişkilerimiz açısından verilmiş bir ara var. Bu görüşmenin ardından hangi adımların atılacağını göreceğiz. Ukrayna krizi çıkmadan önce dünyadaki krizin yeri Akdeniz'di. Bölgede işbirlikleri dahil hepsi Türkiye-İsrail ajandasında yer teşkil ediyor.

Enflasyon: Kesinlikle böyle bir şeyin söylenmemiş olması lazım diye düşündüm. O kadar absürt bir açıklama ki. Bir kere de çıksın başka bir devletin dolayımından Türkiye'ye mesaj çıkarmaya kalkmasın. Ne kadar yanlış bir açıklama. Söyleyeceğiz varsa söylersiniz. Başka devletlerin yapıp ettiklerinden referans alarak burada argüman üretmenin siyasi basiretle alakası yok, bu siyasi basiretsizlik.

Yağ stoku meselesi: Bu meseleleri MYK'da düzenli olarak ele alıyoruz. Dünyada tedarik zinciriyle ilgili ciddi aksamaların olduğu dönemdeyiz. Bu konuda sayın Cumhurbaşkanımız gelen küçük haberi en ayrıntılı şekilde incelettiriyor. Ancak son olayda da gördüğümüz bakanlarımız net bir açıklama yapıyor. Bahsedilen gıda ürünlerinde bir aksama olmadığını söylüyorlar.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ziyareti: Yunanistan dosyası kapsamılı bir dosya. Özellikle gaz arama çalışmalarından tutun da Ege meselesine kadar bir çok konu var. Yunanistan şunu anlamalı. Komşu olan biziz bu soruları biz çözebiliriz. Kıta sahanlığı meselesinden adalarından silahlandırılmasına kadar tüm konu görüşülecektir.