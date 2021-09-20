AKP'li Polat'tan ilginç çıkış: En yıkıcı yalnızlık...

20 Eylül 2021 Pazartesi, 12:13

AKP MKYK Üyesi Vildan Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilginç bir çıkışta bulundu.

Paylaşımında "eleştiri" kavramının önemine değinen Polat, "Eleştiri bize tutulan aynadır. Dışarıdan nasıl görünüyoruz, onu söyler. Her eleştiri sahibini ötekileştirmek, istenmeyen ilan etmek, bizi daha korunaklı ve doğru yapmaz." dedi.

Polat, sözlerini "En yıkıcı yalnızlık, çevremizde yanlışımızı söyleyecek kimsenin kalmamasıdır." diyerek tamamladı.

Muhalefetin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili olarak sık sık dile getirdiği sözkonusu durumun bu kez bir iktidar partisi temsilcisi tarafından altının çizilmesi dikkat çekti.

Vildan Polat'ın memleketi Şanlıurfa'dan milletvekili olan AKP'li Ahmet Eşref Fakıbaba da geçtiğimiz günlerde hayli dikkat çekici bir çıkış yapmıştı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan AKP'li Fakıbaba, isim vermeden "bütün siyasetçilerin hesap vermeleri gerektiğini" vurgulamıştı. "Bütün siyasetçiler elbette dürüst, adaletli, demokrat olmalı, hakka ve hukuka riayet ederek halkımıza her zaman hesap verebilmelidir. Bütün bürokratlar da aynı şekilde bu değerlere bağlı olmalı ve hesap vermeleri gerektiğini unutmamalıdır" diyen Fakıbaba'nın sözleri, 17-25 Aralık soruşturmalarında adı gündeme gelen eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın "itiraf"larına karşılık bir çağrı olarak yorumlanmıştı.







