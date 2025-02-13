AKP’li Şamil Tayyar ‘erken seçim’ için tarih verdi: ‘Cumhurbaşkanımız aday olmayacaksa…’

AKP’li Şamil Tayyar, “Muhalefetin 2027 sonbaharında yapılması planlanan bir erken seçime 'evet' diyeceğini düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

AKP’li Şamil Tayyar ‘erken seçim’ için tarih verdi: ‘Cumhurbaşkanımız aday olmayacaksa…’
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 13.02.2025 - 10:49

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) erken seçim çağrılarına devam ederken, aday belirlemek için süreci de başlattı. Öte yandan AKP’li Şamil Tayyar’dan ‘erken seçim’ çıkışı geldi. 

TGRT Haber'de konuşan Tayyar, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımız aday olmayacaksa ve Türkiye'yi seçime cumhurbaşkanımız götürecekse bu olur, burada hiçbir sorun yok. Ama ben muhalefetin 2027 sonbaharında yapılması planlanan bir erken seçime 'evet' diyeceğini düşünmüyorum. 2027'nin ilk baharına olur verebilir mi? Bunu ihtimal dahilinde görüyorum.  Seçimlere bir yıl var ve siyasette bu pazarlık açısından makul bir süre kabul edilebilir. Muhalefet de diyebilir ki gel 2026'nın sonbaharında yapalım. AK Parti bunu zorlayabilir. Bir kamuoyu baskısı da oluşabilir."


Etiketler: #şamil tayyar #erken seçim #AKP

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