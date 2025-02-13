‘MİT mensubuyum’ diyerek dolandırdılar: Eski AKP’li yönetici de gözaltında!
Diyarbakır’da kendilerini ‘MİT mensubu’ olarak tanıtıp, çok sayıda kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla aralarında eski AKP İl Yöneticisi H.D.’nin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmayla, kendilerini ‘MİT mensubu’ olarak tanıtıp, çok sayıda kişinin dolandırıldığı suçuna karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, düzenledikleri operasyonla aralarında eski AKP Diyarbakır İl Başkanlığı yöneticisi H.D.’nin aralarında bulunduğu 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerle ilgili yapılan incelemede kendilerini ‘MİT mensubu’ olarak tanıtıp, iş insanlarından para topladıkları belirlendi.
Etiketler: #diyarbakır #MİT #dolandırıcı #AKP
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