AKP'li Şamil Tayyar'dan 'Engin Polat' çıkışı: 'Zaten yargıya güven azdı, şimdi bir kez daha sarsıldı'

Yayınlanma: 06.09.2024 - 20:55

Güncelleme: 06.09.2024 - 20:56

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, kara para aklamakla suçlanan Engin Polat’ın tahliye edilmesine tepki gösterdi.

Tayyar, Engin Polat’ın tahliyesinin toplum vicdanını rahatsız ettiğini belirterek, "Zaten yargıya güven azdı, şimdi bir kez daha sarsıldı" ifadelerini kullandı.

Şamil Tayyar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dilan Polat’tan sonra Engin Polat’ın tahliyesi, toplum vicdanını rahatsız etmiştir.

Zaten yargıya güven azdı, şimdi bir kez daha sarsıldı.

40 yıldan fazla hapis cezası gerektiren kara para aklama iddiası ile 9 ay sonra gelen tahliye kararı arasındaki paradoksu, karar vericilerin kamuoyuna mutlaka izah etmesi gerekir.

Her şey yalansa Polat çiftinden çıkın özür dileyin.

Değilse karar sürecindeki mübaşirden savcı ve hakime kadar hepsinin, hatta yedi sülalesinin mal varlığını, para trafiğini araştırın, yolsuzluk varsa burunlarından fitil fitil getirin.

Getirin ki ibret olsun aleme."