AKP'li Savcı Sayan duyurmuştu: Ağrı'da bayram şekeri dağıtımında izdiham

01 Mayıs 2022 Pazar, 21:12

AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, geçtiğimiz günlerde bedava bayram şekeri dağıtılacağını duyurmuştu.

Bugün yapılan dağıtımda, yurttaşların bedava bayram şekeri almak isterken izdiham çıktı.

"AİLELERE 2 KİLO BAYRAM ŞEKERİ"

Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "İhtiyaç sahibi ailere 2 kilo et dağıtımımız son güne kadar devam edecek… Ayrıca evime bayram şekeri almıyorum diyen ihtiyaç sahibi ailelere 2 kilo bayram şekeri bizden Lütfen belediyemize müracaat ediniz.." ifadelerini kullanmıştı.