Savcı Sayan'ın yeğeninin başına maganda kurşunu isabet etti: Ambulans uçakla Ankara'ya götürüldü

Ağrı’nın Tutak ilçesinde düğünde maganda kurşunuyla başından yaralanan eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın yeğeni Ali Sayan (20), ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 11.06.2023 - 23:09
Savcı Sayan'ın yeğeninin başına maganda kurşunu isabet etti: Ambulans uçakla Ankara'ya götürüldü
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Tutak ilçesine bağlı Karahan köyünde 9 Haziran günü yapılan düğünde rastgele ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın yeğeni Ali Sayan’ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Sayan, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

AMBULANS UÇAKLA ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Burada tedavi altına alınan Ali Sayan’ın Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevkine karar verildi. Yapılan görüşmeler sonucu Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak Ağrı’ya gönderildi. Ambulansla Ahmed-i Hani Havalimanına getirilen yaralı, ambulans uçağa konularak Ankara’ya götürüldü.

Yaralı Sayan'ın sevki sırasında Tutak Kaymakamı Enis Aslantatar, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Tutak Belediye Başkanı Bülent Duru ile yakınları da havalimanında hazır bulundu.


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