Savcı Sayan'ın annesi hayatını kaybetti

Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 75 yaşındaki annesi Vesile Sayan'ın yaşamını yitirdiği duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2023 - 12:01
Savcı Sayan'ın annesi hayatını kaybetti
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Eski Ağrı Belediye Başkanı AKP'li Savcı Sayan’ın annesi Vesile Sayan (75), Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşlılık hastalığı belirtileri sonrasında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Savcı Sayan, annesinin ölümünü sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadelerle duyurdu: 

"İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn….

ANNEM HAK’KIN RAHMETİNE KAVUŞTU..

Cenazemizi yarın öğle namazına müteakip Ağrı/Tutak ilçesi Yukarı Kargalık köyümüzde defin edeceğiz.. Ruhuna Fatiha…"


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savcı sayan Vesile Sayan Ağrı Belediyesi

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