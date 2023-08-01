AKP'li seçmen sokak röportajında isyan etti: 'Kendimiz yaptık, kendimiz bulduk'
Sokak röportajında dikkat çeken açıklamalarda bulunan AKP'li seçmen "Seçim gecesi zaferimizi kutlamıştık. Şimdi çocuklarımın geleceği için bir an önce Avrupa'ya kaçmak istiyorum. Kendimiz yaptık, kendimiz bulduk" diye konuştu.
14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde AKP'ye oy veren bir seçmen, sokak röportajında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"KARNIMIZI DOYURABİLDİĞİMİZE ŞÜKRETMEMİZ LAZIM"
Ekonomik krizin kendilerini derinden etkilediğini söyleyen kadın seçmen şunları söyledi:
"Karnımızı doyurabildiğimize şükretmemiz lazım. Başka da bir şey diyemiyorum. İnşallah yayınlarsınız; ben bir an önce yurtdışına gitmek istiyorum. Almanay'ya; işçi alımı da var. Çocuklarımızın geleceği için. Her yer yabancı çocuklarımızı sokağa bile gönderemiyoruz."
AKP'li seçmen muhabirin "Sığınmacılar milli güvenlik sorunu oluşturur mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:
"Kesinlikle. Zaten şu an en zengin onlar içimizde. Bir sığınmacının evine 50-60 TL girerken, bizim 20 TL zor giriyor; 13-14 TL. Çok haksızlık oldu."
"OY VERDİK, ZAFERİ DE KUTLADIK AMA..."
Muhabirin "Haksızlık yapanlara oy verdin mi 28 Mayıs'ta?" sorusunu da şöyle yanıtladı:
"Verdik, zaferi de kutladık ama; şimdi hiç sesimiz çıkmıyor. Kendimiz yaptık, kendimiz bulduk. Kendi ellerimizle yaptık."
En Çok Okunan Haberler
-
- Esenyurt'taki vahşette ilk ifade ortaya çıktı
- Kredi kartlarına taksit kısıtlaması
- Esenyurt'taki cinayette flaş gelişme
- 'Tekel bayisi' vahşetine yayın yasağı!
- İmamoğlu'ndan sürpriz 'değişim' yemeği
- Davutoğlu’ndan ‘seçim’ itirafı
- Ünlü sanatçı kısmi felç geçirdi
- Finali nerede oynamak istediklerini açıkladı
- Milyonları ilgilendiren zam açıklaması
- Hande Fırat'a kötü haber