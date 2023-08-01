AKP'li seçmen sokak röportajında isyan etti: 'Kendimiz yaptık, kendimiz bulduk'

Yayınlanma: 01.08.2023 - 12:50

Güncelleme: 01.08.2023 - 12:55

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde AKP'ye oy veren bir seçmen, sokak röportajında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"KARNIMIZI DOYURABİLDİĞİMİZE ŞÜKRETMEMİZ LAZIM"

Ekonomik krizin kendilerini derinden etkilediğini söyleyen kadın seçmen şunları söyledi:

"Karnımızı doyurabildiğimize şükretmemiz lazım. Başka da bir şey diyemiyorum. İnşallah yayınlarsınız; ben bir an önce yurtdışına gitmek istiyorum. Almanay'ya; işçi alımı da var. Çocuklarımızın geleceği için. Her yer yabancı çocuklarımızı sokağa bile gönderemiyoruz."

AKP'li seçmen muhabirin "Sığınmacılar milli güvenlik sorunu oluşturur mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Kesinlikle. Zaten şu an en zengin onlar içimizde. Bir sığınmacının evine 50-60 TL girerken, bizim 20 TL zor giriyor; 13-14 TL. Çok haksızlık oldu."

"OY VERDİK, ZAFERİ DE KUTLADIK AMA..."

Muhabirin "Haksızlık yapanlara oy verdin mi 28 Mayıs'ta?" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Verdik, zaferi de kutladık ama; şimdi hiç sesimiz çıkmıyor. Kendimiz yaptık, kendimiz bulduk. Kendi ellerimizle yaptık."