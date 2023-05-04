Gündem olan sokak röportajı: Erdoğan'ı 'Şimdi doktor dövüyoruz' diye savundu

Yayınlanma: 04.05.2023 - 10:45

Güncelleme: 04.05.2023 - 11:51

14 Mayıs'taki kritik seçimlere günler kala sokak röportajları dikkat çekmeye devam ediyor.

Seçim anketinin yapıldığı "Mikrofondasın" youtube kanalına konuşan bir kadının söyledikleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Tercihinin "Sonuna kadar reis" olduğunu söyleyen kadın, doktora şiddeti ön plana alarak "Şu an doktorları beğenmiyoruz, doktor dövüyoruz, o rahatlık" dedi.

"ŞU AN BİZ DÖVÜYORUZ"

Kadının tepki çeken konuşması şu şekilde:

"Sonuna kadar reis. Neler yaptı, neler etti. 25 sene önceyi hatırlamazsınız siz. Benim eşim devlet hastanesinde çalışırken sigortada ben çocuğumu gösteriyordum. Birimiz bir kuyrukta birimiz bir kuyrukta. Doktor beni azarladı. Hadi dedi, git dedi, fakültede uğraş dedi. Böyle bir muamele görüyorduk. Şu an biz doktor dövüyoruz."

"GÖREVLİYİ BİLE DÖVÜYORLAR"

Geçen sene başında da başka bir yurttaşın söylediği sözler yine sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Yurttaşın AKP öncesi dönemle şimdiki durumu karşılaştırırken sağlık sistemi üzerinden örnek vererek şu ifadeleri kullanmıştı:

"En büyük zenginliğimiz hastanelerimiz, yardımlar. Ben bundan önceki dönemi de biliyorum. Amcam hastanede ameliyat oldu, paranın yarısını ödediğimiz halde bizim evimizde ne varsa götürdüler. Şu anda öyle bir sıkıntımız yok. Hatta hastanedeki görevliyi bile dövüyorlar şu anda, öyle baskı yapıyoruz yani. Benim en büyük zenginliğim bu."

'GİDERLERSE GİTSİNLER' DEMİŞTİ

Erdoğan, 2022 yılında ağır çalışma koşullarının iyileştirilmesini isteyen doktorlara "Efendim işte doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlar. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Buralar boş kalmayacak” demişti.